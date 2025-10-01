Караджов: Няма чадър, няма компромиси – корупцията в Автомобилна администрация ще бъде изкоренена

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов проведе среща с ръководството на ИА „Автомобилна администрация“ след скандала с двама задържани инспектори, уличени в изнудване на чуждестранни шофьори.

„Всички ние трябва да се извиним на чуждестранните шофьори, които по изключително грозен начин са били изнудвани от инспектори на Автомобилната администрация. Те дойдоха в България да свършат своята работа, а се сблъскаха с корупция и рекет. Това е недопустимо. Да поднесем извинение и на българските граждани, защото името на България бе замесено в този скандал", заяви Караджов.

Министърът съобщи, че ще бъдат освободени четирима високопоставени служители – директорът на Главна дирекция „Автомобилна инспекция“, началникът на областния отдел в София и двама членове на вътрешна антикорупционна комисия, които не са изпълнили задълженията си.

Сред новите мерки са:

боди камери за всички инспектори на пътя с цел гарантиране на прозрачност;

задължителна ротация на инспекторите, за да се прекъснат местни зависимости и схеми.

Караджов обяви, че е поканена международната антикорупционна организация „Прозрачност без граници“ да извърши независим одит на агенцията и да провери всички подадени през годината сигнали за корупция.