Караджов: Няма чадър, няма компромиси – корупцията в Автомобилна администрация ще бъде изкоренена

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов проведе среща с ръководството на ИА „Автомобилна администрация“ след скандала с двама задържани инспектори, уличени в изнудване на чуждестранни шофьори.
Министърът съобщи, че ще бъдат освободени четирима високопоставени служители – директорът на Главна дирекция „Автомобилна инспекция“, началникът на областния отдел в София и двама членове на вътрешна антикорупционна комисия, които не са изпълнили задълженията си.
Сред новите мерки са:
боди камери за всички инспектори на пътя с цел гарантиране на прозрачност;
задължителна ротация на инспекторите, за да се прекъснат местни зависимости и схеми.
Караджов обяви, че е поканена международната антикорупционна организация „Прозрачност без граници“ да извърши независим одит на агенцията и да провери всички подадени през годината сигнали за корупция.
След поредният срам за България ,този и мнение има. Оставка сглобка мижава и неадекватна.
Скрий се с дежурните лафове?
Оставка на Караджов, щом досега нищо не е правил! Ако не беше този случай, нещата щяха тихичко да продължат!
Пазиш си кожата. Мьршо
от теб трябва да почне ……….Подаряваш , БДЖ на мутри и богаташи срещу комисионни
Смешник