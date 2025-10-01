НА ЖИВО
          Ким Чен Ун забрани гръдните импланти в Северна Корея

          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          Лидерът на Северна Корея Ким Чен Ун е издал строга заповед жените в страната да бъдат проверявани за поставени гръдни импланти, съобщава южнокорейското издание Daily NK.

          Диктаторът определя пластичните операции за уголемяване на бюста като „несоциалистически“, „буржоазни“ и „капиталистически разложение“. По думите му те представляват „богохулство“, а жените, които се подложат на подобни интервенции, рискуват да бъдат изпратени в трудови лагери (ГУЛАГ).

          Решението идва след показен процес срещу две млади севернокорейки, обвинени, че са се подложили на операция, извършена нелегално от хирург без необходимата квалификация.

          Лекарят е използвал внесен от Китай силикон в домашни условия.

          Съгласно новите разпоредби, кварталните патрули ще следят за жени с видими промени във физиката и ще ги изпращат в болници за преглед. При установени импланти ще следват строги наказания.

          Властите оправдават мярката със страха, че жените „приемат буржоазни обичаи“ и демонстрират „капиталистическо поведение, чуждо на социалистическите ценности“.

          - Реклама -

