      сряда, 01.10.25
          Волейбол

          Киселова към световните вицешампиони: Желаем ви след година златото да бъде в София

          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          С питка и мед бяха посрещнати в Народното събрание състезателите от националния отбор по волейбол. Тимът, който спечели сребърните медали на Световното първенство във Филипините, беше приветстван от председателя на парламента Наталия Киселова и от министъра на спорта Иван Пешев.

          В пленарната зала волейболистите получиха поздравителни плакети, а по-късно отправиха своите послания към народните представители.

          „От името на всички народни представители поздравявам националния отбор по волейбол. Той завоюва едно от най-престижните места в света и за нас те са шампиони. Желаем им след година златото да бъде в София. Благодарим ви за радостта“, заяви Наталия Киселова.

          Радев към волейболистите: С всяка точка извайвахте образа на една нова България (ВИДЕО) Радев към волейболистите: С всяка точка извайвахте образа на една нова България (ВИДЕО)

          По-рано през деня президентът Румен Радев удостои състезателите, треньорския щаб и Българската федерация по волейбол с почетни плакети. Държавният глава подчерта, че националите са вдъхнали вяра и надежда на цял един народ.

          Посещението на отбора в парламента се състоя точно в 12:00 часа в сряда. След официалната церемония депутатите получиха почивка, за да поздравят националите лично в Мраморната зала.

