Киселова към световните вицешампиони: Желаем ви след година златото да бъде в София

С питка и мед бяха посрещнати в Народното събрание състезателите от националния отбор по волейбол. Тимът, който спечели сребърните медали на Световното първенство във Филипините, беше приветстван от председателя на парламента Наталия Киселова и от министъра на спорта Иван Пешев.
В пленарната зала волейболистите получиха поздравителни плакети, а по-късно отправиха своите послания към народните представители.
По-рано през деня президентът Румен Радев удостои състезателите, треньорския щаб и Българската федерация по волейбол с почетни плакети. Държавният глава подчерта, че националите са вдъхнали вяра и надежда на цял един народ.
Посещението на отбора в парламента се състоя точно в 12:00 часа в сряда. След официалната церемония депутатите получиха почивка, за да поздравят националите лично в Мраморната зала.
