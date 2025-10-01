Киселова откри академичната година в Софийския университет (ВИДЕО)

„Нека всички да бъдем достойни за заветите на Евлоги и Христо Георгиеви“ – с тези думи председателят на Народното събрание доц. д-р Наталия Киселова откри академичната година в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

„За мен това не е просто откриване на учебната година, а сериозно изпитание – да съчетая работата си като народен представител с академичната натовареност. Искам да покажем, че светът не е зад стените на университета, а тук", заяви Киселова.

Тя се обърна и към преподавателите, като ги призова да мотивират младите хора да трупат знания и постижения, подчертавайки:

„Никакъв изкуствен интелект не може да замести атмосферата в аудиторията.“

В обръщението си към първокурсниците председателят на парламента ги насърчи, че стават част от голямото семейство на най-стария университет в страната – Алма матер.