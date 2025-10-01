НА ЖИВО
          Война

          Критична ситуация: АЕЦ „Запорожие“ работи без захранване вече седмица

          Никола Павлов
          Запорожката атомна електроцентрала, намираща се в югоизточна Украйна и контролирана от руските сили, към момента не представлява „непосредствена опасност“, заяви ръководителят на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси, цитиран от Франс прес.

          По думите му най-голямата атомна централа в Европа вече повече от седмица е без външно електрозахранване и функционира благодарение на резервни дизелови генератори.

          Това е „най-дългият случай от този тип за над три години и половина война“, подчерта Гроси.

          Междувременно украинският президент Володимир Зеленски определи ситуацията в централата като „критична“, отбелязва АФП.

          ТРЕВОГА: Русия държи Запорожката АЕЦ без ток, горивото стига за броени дни ТРЕВОГА: Русия държи Запорожката АЕЦ без ток, горивото стига за броени дни

          Запорожката АЕЦ е обект на постоянна международна тревога заради риска от ядрена авария на фона на продължаващия военен конфликт.

