Критична ситуация: АЕЦ „Запорожие“ работи без захранване вече седмица

Запорожката атомна електроцентрала, намираща се в югоизточна Украйна и контролирана от руските сили, към момента не представлява„непосредствена опасност“, заяви ръководителят на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси, цитиран от Франс прес.
- Реклама -
По думите му най-голямата атомна централа в Европа вече повече от седмица е без външно електрозахранване и функционира благодарение на резервни дизелови генератори.
Междувременно украинският президент Володимир Зеленски определи ситуацията в централата като „критична“, отбелязва АФП.
Запорожката АЕЦ е обект на постоянна международна тревога заради риска от ядрена авария на фона на продължаващия военен конфликт.
Запорожката атомна електроцентрала, намираща се в югоизточна Украйна и контролирана от руските сили, към момента не представлява„непосредствена опасност“, заяви ръководителят на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси, цитиран от Франс прес.
- Реклама -
По думите му най-голямата атомна централа в Европа вече повече от седмица е без външно електрозахранване и функционира благодарение на резервни дизелови генератори.
Междувременно украинският президент Володимир Зеленски определи ситуацията в централата като „критична“, отбелязва АФП.
Запорожката АЕЦ е обект на постоянна международна тревога заради риска от ядрена авария на фона на продължаващия военен конфликт.
Украинският президент Володимир Зеленски обвини Москва, че застрашава световната сигурност, след като руски обстрел прекъсна електрозахранването на територията на АЕЦ Чернобил, изключена след аварията...
- Реклама -
ТОП ДНЕС
ТОП 14 ДНИ
Зареждане…
Зареждане…
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -
ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!
Еврокома спрете да тряскате глупости без да имате достоверна информация
ако спрат европа да дават бомби на усраина да стреля по АЕЦ ще е по-малка заплахата
Като гръмне един куп КОНСУМАТОРИ приключваме. Може би това трябва да се случи.
Your breakdown of the topic is so well thought out.