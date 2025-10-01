Крива зебра в сърцето на София: Грешка, провокация или самодейно изкуство? (СНИМКИ)

Крива и неравна пешеходна пътека, известна вече в социалните мрежи като „пияната зебра“, се появи на кръстовището между ул. „Солунска” и ул. „Княз Борис I” в София.

Маркировката е осъмнала в събота сутринта, което предполага, че е била положена през нощта в петък. Освен че е разположена по диагонал, белите ленти са къси, неравни и видимо зле изпълнени.

От пресцентъра на Столичната община заявиха пред NOVA, че пътната маркировка не е полагана от тях.

„Тази пешеходна пътека ми изглежда все едно е за кучета, диагонално на улицата, несериозно е за мен. За пръв път я виждам, даже си помислих, че е някаква грешка“, заяви Ивайло Цветанов.

Други столичани я смятат за улично изкуство.

„Аз тук не бих пресякла с детето си, защото е много лоша видимостта, може би трябва да заложим на сигурните пешеходни пътеки, а не на арт инсталациите. Оприличавам я на детска рисунка. Синът ми рисува така несиметрични неща.“

Трети мислят, че вдъхновението идва от други държави

„Някой, който иска да заприличаме на Япония, Токио, там има такава пътека по средата на централния булевард.“

Полагането на т.нар. „пешеходна пътека за кучета“ не е възлагано от Столичната община, съобщиха от пресцентъра на администрацията. Най-вероятно маркировката е била изрисувана самоволно от неизвестно лице.

От общината поясняват, че поставената по диагонал пътека не отговаря на нормативните изисквания и стандарти за пътна маркировка.

СнимкаБГНЕС

Столичната община ще възложи премахването на неправомерната маркировка, а по случая ще бъде подаден сигнал до СДВР за извършена нерегламентирана дейност в публично пространство.

Според живеещите в района, маркировката е била поставена през нощта преди три дни, но никой не е видял „художника“, превърнал софийското кръстовище в импровизирано платно в петък вечер.

Снимка БГНЕС

Само за няколко дни боята вече е почти изтъркана, така че скоро пешеходната пътека вероятно няма да привлича учудените погледи на минувачите.