Крива зебра в сърцето на София: Грешка, провокация или самодейно изкуство? (СНИМКИ)

Крива и неравна пешеходна пътека, известна вече в социалните мрежи като „пияната зебра“, се появи на кръстовището между ул. „Солунска” и ул. „Княз Борис I” в София.
Маркировката е осъмнала в събота сутринта, което предполага, че е била положена през нощта в петък. Освен че е разположена по диагонал, белите ленти са къси, неравни и видимо зле изпълнени.
От пресцентъра на Столичната община заявиха пред NOVA, че пътната маркировка не е полагана от тях.
Други столичани я смятат за улично изкуство.
Трети мислят, че вдъхновението идва от други държави
Полагането на т.нар. „пешеходна пътека за кучета“ не е възлагано от Столичната община, съобщиха от пресцентъра на администрацията. Най-вероятно маркировката е била изрисувана самоволно от неизвестно лице.
От общината поясняват, че поставената по диагонал пътека не отговаря на нормативните изисквания и стандарти за пътна маркировка.
Столичната община ще възложи премахването на неправомерната маркировка, а по случая ще бъде подаден сигнал до СДВР за извършена нерегламентирана дейност в публично пространство.
Според живеещите в района, маркировката е била поставена през нощта преди три дни, но никой не е видял „художника“, превърнал софийското кръстовище в импровизирано платно в петък вечер.
Само за няколко дни боята вече е почти изтъркана, така че скоро пешеходната пътека вероятно няма да привлича учудените погледи на минувачите.
