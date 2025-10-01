НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 01.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Крива зебра в сърцето на София: Грешка, провокация или самодейно изкуство? (СНИМКИ)

          0
          51
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Сподели
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          Крива и неравна пешеходна пътека, известна вече в социалните мрежи като „пияната зебра“, се появи на кръстовището между ул. „Солунска” и ул. „Княз Борис I” в София.

          - Реклама -

          Маркировката е осъмнала в събота сутринта, което предполага, че е била положена през нощта в петък. Освен че е разположена по диагонал, белите ленти са къси, неравни и видимо зле изпълнени.

          От пресцентъра на Столичната община заявиха пред NOVA, че пътната маркировка не е полагана от тях.

          „Тази пешеходна пътека ми изглежда все едно е за кучета, диагонално на улицата, несериозно е за мен. За пръв път я виждам, даже си помислих, че е някаква грешка“, заяви Ивайло Цветанов.

          Други столичани я смятат за улично изкуство.

          „Аз тук не бих пресякла с детето си, защото е много лоша видимостта, може би трябва да заложим на сигурните пешеходни пътеки, а не на арт инсталациите. Оприличавам я на детска рисунка. Синът ми рисува така несиметрични неща.“

          Трети мислят, че вдъхновението идва от други държави

          „Някой, който иска да заприличаме на Япония, Токио, там има такава пътека по средата на централния булевард.“ 

          Полагането на т.нар. „пешеходна пътека за кучета“ не е възлагано от Столичната община, съобщиха от пресцентъра на администрацията. Най-вероятно маркировката е била изрисувана самоволно от неизвестно лице.

          От общината поясняват, че поставената по диагонал пътека не отговаря на нормативните изисквания и стандарти за пътна маркировка.

          СнимкаБГНЕС

          Столичната община ще възложи премахването на неправомерната маркировка, а по случая ще бъде подаден сигнал до СДВР за извършена нерегламентирана дейност в публично пространство.

          Тежка катастрофа в София отне един човешки живот Тежка катастрофа в София отне един човешки живот

          Според живеещите в района, маркировката е била поставена през нощта преди три дни, но никой не е видял „художника“, превърнал софийското кръстовище в импровизирано платно в петък вечер.

          Снимка БГНЕС

          Само за няколко дни боята вече е почти изтъркана, така че скоро пешеходната пътека вероятно няма да привлича учудените погледи на минувачите.

          Крива и неравна пешеходна пътека, известна вече в социалните мрежи като „пияната зебра“, се появи на кръстовището между ул. „Солунска” и ул. „Княз Борис I” в София.

          - Реклама -

          Маркировката е осъмнала в събота сутринта, което предполага, че е била положена през нощта в петък. Освен че е разположена по диагонал, белите ленти са къси, неравни и видимо зле изпълнени.

          От пресцентъра на Столичната община заявиха пред NOVA, че пътната маркировка не е полагана от тях.

          „Тази пешеходна пътека ми изглежда все едно е за кучета, диагонално на улицата, несериозно е за мен. За пръв път я виждам, даже си помислих, че е някаква грешка“, заяви Ивайло Цветанов.

          Други столичани я смятат за улично изкуство.

          „Аз тук не бих пресякла с детето си, защото е много лоша видимостта, може би трябва да заложим на сигурните пешеходни пътеки, а не на арт инсталациите. Оприличавам я на детска рисунка. Синът ми рисува така несиметрични неща.“

          Трети мислят, че вдъхновението идва от други държави

          „Някой, който иска да заприличаме на Япония, Токио, там има такава пътека по средата на централния булевард.“ 

          Полагането на т.нар. „пешеходна пътека за кучета“ не е възлагано от Столичната община, съобщиха от пресцентъра на администрацията. Най-вероятно маркировката е била изрисувана самоволно от неизвестно лице.

          От общината поясняват, че поставената по диагонал пътека не отговаря на нормативните изисквания и стандарти за пътна маркировка.

          СнимкаБГНЕС

          Столичната община ще възложи премахването на неправомерната маркировка, а по случая ще бъде подаден сигнал до СДВР за извършена нерегламентирана дейност в публично пространство.

          Тежка катастрофа в София отне един човешки живот Тежка катастрофа в София отне един човешки живот

          Според живеещите в района, маркировката е била поставена през нощта преди три дни, но никой не е видял „художника“, превърнал софийското кръстовище в импровизирано платно в петък вечер.

          Снимка БГНЕС

          Само за няколко дни боята вече е почти изтъркана, така че скоро пешеходната пътека вероятно няма да привлича учудените погледи на минувачите.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          ЕС конфискувал фалшиви стоки на стойност 3,8 милиарда евро

          Новинарски Екип -
          През изминалата година в Европейския съюз са били конфискувани 112 милиона фалшиви стоки на обща стойност 3,8 милиарда евро, съобщи днес Европейската комисия.
          Политика

          Жечо Станков: Ремонтите в ТЕЦ-София няма да спрат топлоподаването

          Камелия Григорова -
          По време на заседание на парламентарната комисия той заяви, че заедно с директора на ТЕЦ-София са изготвили подробен график за ремонтните дейности, така че...
          Общество

          Военни водолазни екипи провеждат съвместна тренировка на язовир Искър

          Новинарски Екип -
          Водолазните екипи на Служба „Военна полиция“, Сухопътните войски и Военноморските сили започнаха ежегодната си съвместна тренировка на язовир Искър.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions