      четвъртък, 02.10.25
          Кьовеши разкри мотивите си за дисциплинарното производство срещу Теодора Георгиева

          Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши обясни, че дисциплинарното производство срещу българския представител в Европейската прокуратура Теодора Георгиева е образувано заради „сериозността на евентуалното нарушение, за защита на основните ценности на институцията и нейната репутация, както и за гарантиране на ефективността на разследванията“.

          Кьовеши е дала аргументите си в писмо до Съюза на съдиите в България, след запитване за основанията за започналата по-рано тази година проверка.

          „Безспорната независимост е съществено изискване за първоначалното назначаване на европейските прокурори и за способността им да изпълняват задълженията си по време на мандата си,“ подчертава европейският главен прокурор.

          Контекст на проверката

          Разследването бе инициирано след разпространени видеозаписи на предполагаема среща в ресторант „Осемте джуджета“ между Георгиева и издирвания бивш следовател Петьо Петров – Еврото по време на процеса за подбор на български кандидат за европрокурор.

          Теодора Георгиева остава отстранена от длъжност до приключване на дисциплинарната процедура.

          Мълчание от българските институции

          Съюзът на съдиите припомня, че същите въпроси са били отправени и към председателя на Народното събрание, както и към Висшия съдебен съвет, но отговори не са получени.

          „Изглежда Европейската прокуратура и институциите на ЕС проявяват активност за изясняване на въпроса – възможно ли е групи за нелегитимно влияние да са ръководили процеса на излъчване на български кандидат за европейски прокурор. За разлика от тях българските институции демонстрират безразличие, въпреки че тази година трябва да предложат нови кандидати за поста след изтичането на мандата на Георгиева през 2026 г.“, се казва в позицията на Съюза на съдиите.

