Лудогорец приема Бетис в Разград в битка за лидерство в групата на Лига Европа

Лудогорец посреща Бетис в мач от втория кръг на основната фаза в Лига Европа. Двубоят ще се играе на 2 октомври (четвъртък) от 19:45 ч. на „Хювефарма Арена“ в Разград.

Испанците пристигат в България с амбицията за задължителна победа след равенството в първия си двубой. Отборът на Мануел Пелегрини, който миналия сезон стигна до финал в Лига на конференциите срещу Челси (1:4), продължава да бъде един от страховитите съперници на европейската сцена. Под ръководството на чилийския треньор, който вече е с най-много мачове начело на тим от Севиля, Бетис има само едно поражение в последните си осем европейски срещи (3 победи и 4 равенства). Любопитно е, че в пет от последните шест мача на андалусийци са отбелязани голове и от двата отбора.

„Настроението е отлично, но знаем, че ни чака труден двубой“, предупреди Пелегрини.

Той няма да може да разчита на Марк Бартра, Иско, Диего Йоренте, Пабло Гарсия и Нелсън Деоса.

От своя страна, шампионът на България стартира с победа – 2:1 като гост на Малмьо, с което сложи край на повече от двугодишно чакане за успех в групова фаза на европейски турнир. Лудогорец е в серия от девет поредни мача без загуба във всички турнири (7 победи и 2 равенства), като в последните четири домакинства в Европа е допуснал само два гола.

Разградчани обаче ще бъдат без Квадво Дуа, Агибу Камара и Георги Терзиев, които са трайно контузени.

Пълна програма на Лига Европа за четвъртък, 2 октомври:

19:45 ч.

Лудогорец – Бетис

Болоня – Фрайбург

Бран – Утрехт

Панатинайкос – Го Ахед Игълс

Пилзен – Малмьо ФФ

Рома – Лил

Селтик – Брага

Фенербахче – Ница

ФКСБ – Йънг Бойс

22:00 ч.