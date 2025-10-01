НА ЖИВО
          Лудогорец приема Бетис в Разград в битка за лидерство в групата на Лига Европа

          Снимка: PFC Ludogorets 1945 / Facebook
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Лудогорец посреща Бетис в мач от втория кръг на основната фаза в Лига Европа. Двубоят ще се играе на 2 октомври (четвъртък) от 19:45 ч. на „Хювефарма Арена“ в Разград.

          Испанците пристигат в България с амбицията за задължителна победа след равенството в първия си двубой. Отборът на Мануел Пелегрини, който миналия сезон стигна до финал в Лига на конференциите срещу Челси (1:4), продължава да бъде един от страховитите съперници на европейската сцена. Под ръководството на чилийския треньор, който вече е с най-много мачове начело на тим от Севиля, Бетис има само едно поражение в последните си осем европейски срещи (3 победи и 4 равенства). Любопитно е, че в пет от последните шест мача на андалусийци са отбелязани голове и от двата отбора.

          „Настроението е отлично, но знаем, че ни чака труден двубой“, предупреди Пелегрини.

          Той няма да може да разчита на Марк Бартра, Иско, Диего Йоренте, Пабло Гарсия и Нелсън Деоса.

          От своя страна, шампионът на България стартира с победа – 2:1 като гост на Малмьо, с което сложи край на повече от двугодишно чакане за успех в групова фаза на европейски турнир. Лудогорец е в серия от девет поредни мача без загуба във всички турнири (7 победи и 2 равенства), като в последните четири домакинства в Европа е допуснал само два гола.

          Разградчани обаче ще бъдат без Квадво Дуа, Агибу Камара и Георги Терзиев, които са трайно контузени.

          Пълна програма на Лига Европа за четвъртък, 2 октомври:

          19:45 ч.

          • Лудогорец – Бетис
          • Болоня – Фрайбург
          • Бран – Утрехт
          • Панатинайкос – Го Ахед Игълс
          • Пилзен – Малмьо ФФ
          • Рома – Лил
          • Селтик – Брага
          • Фенербахче – Ница
          • ФКСБ – Йънг Бойс

          22:00 ч.

          • Базел – Щутгарт
          • Генк – Ференцварош
          • Лион – Залцбург
          • Макаби Тел Авив – Динамо Загреб
          • Нотингам – Мидтиланд
          • Порто – Цървена звезда
          • Селта – ПАОК
          • Фейенорд – Астън Вила
          • Щурм Грац – Рейнджърс

