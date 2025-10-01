НА ЖИВО
          Мариана Вълчева: Никой не казва къде са парите за справянето с безводието в Плевен

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Никой не казва къде са парите за справянето с безводието в Плевен. Това е дългогодишен проблем, но ето сега също няма решение. Кметът се крие, както и шефът на ВиК.“

          Това каза представителят на ПП „Непокорна България“ Мариана Вълчева, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Според Вълчева управляващите вземат пари от всички нас, с които си купуват нови служебни коли и ходят по командировки, вместо тези средства да отидат за решаване на кризи като тази с липсата на вода.

          Представителят на ПП „Непокорна България“ коментира казуса с искането на пари от екипа на Роби Уилямс. Тя посочи, че в тази ситуация, както и в редица други, чакаме някой отвън да ни каже, че има проблем, за да го разрешим.

