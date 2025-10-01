Мъск подготвя конкурент на „Уикипедия“

Предприемачът Илон Мъск се готви да представи конкурент на уеб базирана енциклопедия със свободно съдържание „Уикипедия“, предаде ДПА.

- Реклама -

Той обяви, че стартъпът му за изкуствен интелект xAI подготвя платформа, наречена Grokipedia.

Мъск, който е собственик на социална медия X, съобщи, че новата услуга ще бъде „огромно подобрение“ спрямо отдавна установената онлайн енциклопедия, чиито статии се създават и редактират от доброволци.

Милиардерът обвинява „Уикипедия“ в политическа пристрастност от доста време, твърдейки, че тя отразява леви възгледи, припомня ДПА.

Илон Мъск във все по-голяма степен е привърженик на десните позиции.

Названието Grokipedia произлиза от чатбота Grok на xAI, който Мъск описва като „максимално търсещ истината“.

Известни противоречия бяха предизвикани от Grok през последните месеци, след като отправи антисемитски забележки, които компанията на Илон Мъск отбеляза, че е вследствие на погрешно програмиране, припомня ДПА.