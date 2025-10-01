НА ЖИВО
          Мелони призова флотилията с хуманитарна помощ за Газа да спре, за да не застраши плана на Тръмп

          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Италианският премиер Джорджа Мелони, близък идеологически съюзник на президента на САЩ Доналд Тръмп, призова флотилията Global Sumud да прекрати опита си да пробие израелската блокада на Газа, за да не бъде застрашен планът на Тръмп за прекратяване на войната между Израел и Хамас.

          Флотилията, в която участват Грета Тунберг и няколко италиански депутати, цели да достави жизненоважна хуманитарна помощ на населението в Газа, където според ООН има широко разпространен глад.

          „Страхувам се, че опитът на флотилията да пробие израелската морска блокада може да послужи като претекст… И поради тази причина считам, че флотилията трябва да спре сега и да приеме едно от различните предложения за безопасно прехвърляне на помощта,“ заяви Мелони, цитирана от АФП.

          Тя предупреди, че надеждата, създадена от плана на Тръмп, е „крехко равновесие“, което може лесно да бъде разрушено.

          Израел, чиято офанзива в Газа предизвика международно осъждане, обвини флотилията, че е операция на Хамас, но не представи доказателства. Израелските власти настояват помощта да бъде доставена в израелско пристанище и обещават да я прехвърлят в Газа – условие, което флотилията отхвърля, посочвайки, че Израел блокира достъпа на хуманитарна помощ, въпреки предупрежденията на ООН за първата обявена гладна криза в региона.

          Флотилията, отплавала от Барселона в началото на септември, може да достигне израелската морска блокада още тази нощ.

          Планът на Доналд Тръмп, подкрепен от израелския премиер Бенямин Нетаняху, предвижда:

          • незабавно прекратяване на огъня,
          • освобождаване на заложниците, държани от Хамас, в рамките на 72 часа,
          • разоръжаване на палестинските бойци,
          • постепенно изтегляне на Израел от Газа,
          • създаване на следвоенна преходна власт, оглавявана от самия Тръмп.

