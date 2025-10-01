НА ЖИВО
          - Реклама -
          Месец и половина след трагедията: Изпратиха загиналия в катастрофата с автобус в София лекар

          Снимка: БГНЕС
          След 45-дневно административно и логистично забавяне в мюсюлманската част на Централните софийски гробища в кв. „Орландовци“ беше извършено погребението на д-р Иса Али – уважаван лекар, дългогодишен жител на България и активен член на мюсюлманската общност.

          Погребалната молитва (дженазе намаз) бе водена от председателя на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед Ходжа в присъствието на негови близки, приятели, колеги и представители на общността, съобщиха от Районното мюфтийство в София.

          Кой беше д-р Иса Али?

          • Роден в Сирия, д-р Али живее в България близо 40 години.
          • Пристига като млад студент, за да изучава медицина, и специализира гинекология.
          • Работи активно в здравеопазването и подпомага хора в нужда – бежанци и социално уязвими лица, на които е осигурявал жилища на достъпни цени и медицинска помощ.

          Въпреки приноса си, през последните години от живота си д-р Али е живял в тежки условия – без постоянни документи и право на работа. Разрешението му за пребиваване е било отнето, а молбата му за международна закрила е отхвърлена. Свидетели твърдят, че е отказал предложения за сътрудничество със служби, което е затруднило възстановяването на статута му. Загубил е и жилището си, но е останал верен на принципите си и отдаден на помощта към обществото.

          Обстоятелства около смъртта

          На 16 август 2025 г. д-р Иса Али загива при тежък пътен инцидент на бул. „Константин Величков“ в София. Автомобил се врязва в автобус от градския транспорт, при което има ранени и жертви. Близките му разказват, че в деня на катастрофата той е напуснал дома си по спешност, за да помогне на човек, който го е потърсил за медицинска помощ.

          Забавяне и погребение

          След смъртта тялото му остава в Съдебна медицина 45 дни заради липса на документи, близки роднини и административна яснота. Едва със съдействието на Районното мюфтийство – София, тялото е освободено и организирано е погребение по ислямските традиции.

          Почит и признателност

          Д-р Иса Али ще бъде запомнен със своя професионализъм, човечност и отдаденост на хората. Загубата му оставя дълбока следа не само сред познатите му, но и сред цялата общност, която се възхищаваше на неговата скромност и морал.

          „Молим Всевишния Аллах (Субханеху ве Теаля) да му дари милост и да го приеме в Дженнет – Иншаллах“, се казва в обръщението на мюсюлманската общност.

          - Реклама -

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

