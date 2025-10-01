Месец и половина след трагедията: Изпратиха загиналия в катастрофата с автобус в София лекар

След 45-дневно административно и логистично забавяне в мюсюлманската част на Централните софийски гробища в кв. „Орландовци“ беше извършено погребението на д-р Иса Али – уважаван лекар, дългогодишен жител на България и активен член на мюсюлманската общност.

Погребалната молитва (дженазе намаз) бе водена от председателя на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед Ходжа в присъствието на негови близки, приятели, колеги и представители на общността, съобщиха от Районното мюфтийство в София.

Кой беше д-р Иса Али?

Въпреки приноса си, през последните години от живота си д-р Али е живял в тежки условия – без постоянни документи и право на работа. Разрешението му за пребиваване е било отнето, а молбата му за международна закрила е отхвърлена. Свидетели твърдят, че е отказал предложения за сътрудничество със служби, което е затруднило възстановяването на статута му. Загубил е и жилището си, но е останал верен на принципите си и отдаден на помощта към обществото.

Обстоятелства около смъртта

На 16 август 2025 г. д-р Иса Али загива при тежък пътен инцидент на бул. „Константин Величков“ в София. Автомобил се врязва в автобус от градския транспорт, при което има ранени и жертви. Близките му разказват, че в деня на катастрофата той е напуснал дома си по спешност, за да помогне на човек, който го е потърсил за медицинска помощ.

Забавяне и погребение

След смъртта тялото му остава в Съдебна медицина 45 дни заради липса на документи, близки роднини и административна яснота. Едва със съдействието на Районното мюфтийство – София, тялото е освободено и организирано е погребение по ислямските традиции.

Почит и признателност

Д-р Иса Али ще бъде запомнен със своя професионализъм, човечност и отдаденост на хората. Загубата му оставя дълбока следа не само сред познатите му, но и сред цялата общност, която се възхищаваше на неговата скромност и морал.