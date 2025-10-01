МФ: Бюджетният дефицит към август е 2,4% от БВП

Към 31 август 2025 г. бюджетното салдо по консолидираната фискална програма е отрицателно – дефицит от 5,2 млрд. лв., или 2,4% от прогнозния БВП, съобщи Министерството на финансите.

Приходите възлизат на 52,7 млрд. лв., с ръст от 13,3% спрямо година по-рано, а разходите достигат 57,9 млрд. лв., което е увеличение от 17,2%. Най-голям ръст се отчита при социалните плащания и капиталовите разходи.

Фискалният резерв в края на август е 19,6 млрд. лв.. От МФ очакват през последното тримесечие да постъпят над 4,4 млрд. лв. по Механизма за възстановяване и устойчивост, което ще подобри салдото.