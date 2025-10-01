НА ЖИВО
      четвъртък, 02.10.25
          Михайлов: Най-много корупция има в структурите, близки до Пеевски и Борисов

          Оптимизацията на държавните структури е наложителна, като трябва да се прецени от кои институции има реална нужда и кои са излишни. Това заяви лидерът на партия „Величие“ Ивелин Михайлов пред журналисти в парламента.

          По думите му корупцията в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е по-малка в сравнение с други държавни институции.

          „Най-много корупция има в структурите, близки до Пеевски и Борисов“, коментира той.

          Михайлов също се обяви за закриването на ДАИ.

          Борисов: ДАИ трябва да се закрие (ВИДЕО)

          Лидерът на „Величие“ насочи критиките си и към ВиК сектора, където според него няма експерти с необходимата компетентност, а обществените поръчки се изпълняват от подизпълнители.

          „Цената на услугата става безкрайна, отговорността се прехвърля и я няма никъде. Тръбите ще текат като лейка, а никога няма да има вода, която да се задържа“, каза той и даде пример с Перник, където според него няма никакъв напредък по водния проблем.

          Михайлов подчерта, че в България липсва свободна пазарна икономика и че основните производства и дистрибуции се контролират от определени икономически кръгове.

          „В страната има трима олигарси – Бойко Борисов, Делян Пеевски и Иво Прокопиев“, заяви той.

          Пеевски: С Борисов обсъдихме закриването на „Автомобилна администрация"

          Полицията разби мини лаборатория за канабис в Карнобат

          Близо 4 килограма суха канабисова маса и 21 растения са иззети при полицейска акция в Карнобат, съобщи БНТ. Операцията е проведена от служители на Районното...
          България търси регионални договори за газ през терминала в Александруполис

          България работи за осигуряване на дългосрочни доставки на природен газ за страната и съседните държави чрез резервирания капацитет на терминала в гръцкия град Александруполис,...
          Съветът на Европа прекрати постмониторинговия диалог с България след 26 години

          След повече от четвърт век наблюдение, Съветът на Европа официално затвори постмониторинговия диалог с България. Решението бе взето след гласуване в пленарната зала, където...

          2. Така е защото са се окопали в държавната и общинска администрация. С една дума най-близо са до кацата с мед. Интересно вас ако ви допуснат, дали няма да се зикушите да бръкнете в нея чак до рамото?

              • Milena Minkova в парламента да! Сред народа има и жертви на тези и може би съм от тях! Не знам , вие ще кажете.

              • Emil Emilov Парламентът е пошлото отражение на нашето „общество“ и видимата част на властта! Народът – абстрактно понятие! Системата – тя никога не се сменя, тя винаги експлоатира / консумира/ благата! Затова има йерархия … във всеки строй!

