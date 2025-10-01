Михайлов: Най-много корупция има в структурите, близки до Пеевски и Борисов

Оптимизацията на държавните структури е наложителна, като трябва да се прецени от кои институции има реална нужда и кои са излишни. Това заяви лидерът на партия „Величие“ Ивелин Михайлов пред журналисти в парламента.

- Реклама -

По думите му корупцията в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е по-малка в сравнение с други държавни институции.

„Най-много корупция има в структурите, близки до Пеевски и Борисов“, коментира той.

Михайлов също се обяви за закриването на ДАИ.

Лидерът на „Величие“ насочи критиките си и към ВиК сектора, където според него няма експерти с необходимата компетентност, а обществените поръчки се изпълняват от подизпълнители.

„Цената на услугата става безкрайна, отговорността се прехвърля и я няма никъде. Тръбите ще текат като лейка, а никога няма да има вода, която да се задържа“, каза той и даде пример с Перник, където според него няма никакъв напредък по водния проблем.

Михайлов подчерта, че в България липсва свободна пазарна икономика и че основните производства и дистрибуции се контролират от определени икономически кръгове.