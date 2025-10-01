Михайлов: Най-много корупция има в структурите, близки до Пеевски и Борисов

Оптимизацията на държавните структури е наложителна, като трябва да се прецени от кои институции има реална нужда и кои са излишни. Това заяви лидерът на партия „Величие“ Ивелин Михайлов пред журналисти в парламента.
По думите му корупцията в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е по-малка в сравнение с други държавни институции.
Михайлов също се обяви за закриването на ДАИ.
Лидерът на „Величие“ насочи критиките си и към ВиК сектора, където според него няма експерти с необходимата компетентност, а обществените поръчки се изпълняват от подизпълнители.
Михайлов подчерта, че в България липсва свободна пазарна икономика и че основните производства и дистрибуции се контролират от определени икономически кръгове.
Браво!
Така е защото са се окопали в държавната и общинска администрация. С една дума най-близо са до кацата с мед. Интересно вас ако ви допуснат, дали няма да се зикушите да бръкнете в нея чак до рамото?
Реподбор трябва и в КАТ и Митници !!!
Присмял се хърбел на щърбел!
Emil Emilov Ти от кои си? Щото то други няма!😀
Milena Minkova в парламента да! Сред народа има и жертви на тези и може би съм от тях! Не знам , вие ще кажете.
Emil Emilov Парламентът е пошлото отражение на нашето „общество“ и видимата част на властта! Народът – абстрактно понятие! Системата – тя никога не се сменя, тя винаги експлоатира / консумира/ благата! Затова има йерархия … във всеки строй!
И парламента да гласувате да се закрие! Забрана за партиите.
Най- много Корупция
има в Общините, Държавата
и Политиците!!!
Закривай!!!