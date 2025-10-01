НА ЖИВО
          Мицотакис: Европа трябва да изгради „защитна стена срещу дронове"

          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис призова Европейския съюз да мобилизира своите ресурси в подкрепа на общи европейски отбранителни проекти, включително изграждането на „защитна стена срещу дронове“, съобщи „Катимерини“.

          „Настъпи моментът Европа да мобилизира европейските си ресурси в подкрепа на общи европейски отбранителни проекти, включително защитна стена срещу дронове“, заяви той при пристигането си на срещата на върха на ЕС в Копенхаген.

          Мицотакис подчерта, че Гърция традиционно поддържа високи разходи за отбрана – над 3% от БВП, и ще продължи тази политика.

          „Всеки общ европейски отбранителен проект не може да бъде ограничен само до източните граници на континента. Той трябва да отчита сигурността на Европа като цяло. Очевидно югоизточните, но и южните граници трябва да бъдат покрити, за да бъде Европа защитена от всяка бъдеща заплаха“, добави гръцкият премиер.

          Фокусът на неформалната среща на Европейския съвет в Копенхаген е насочен към сигурността, отбраната и финансирането на помощта за Украйна. Това е първият обмен на мнения между европейските лидери по въпросите на общата отбрана преди представянето на „Пътната карта за отбраната до 2030 г.“ на заседанието на Европейския съвет в Брюксел на 23–24 октомври.

          Желаете ли да направя сравнение между позицията на Мицотакис и българския премиер Росен Желязков, който също говори за „стена срещу дронове“ в Копенхаген?

          18 КОМЕНТАРА

          1. Я, па тоя!
            Каде е Гърция? Още един изтрещялил или слънчасъл от погледа лайнян.!

          2. Не говори за НАТО, за европейските граници казва! Турция е заплахата за гърците! По въздух и вода доста често турците нарушават границата. Затова иска солидарност и обща отбрана! Имат армия, военната служба е задължителна, отделят достатъчно средства за отбрана!

            • Драгомир Дичев ! Много е смешно и глуповато когато б@ден и м@зерен човек с 20 лв в джоба обяснява как ще връща МИЛИАРДИ .. .

          8. И гърците след толкова лобут, дето ядоха от германците през Втората световна, пък и сега с източването на банките им, пак със Запада са се хванали. Не разбраха, че католици и протестанти никога няма да застанат на страната на източно православието.

            • Eli Koleva абе това да не е някакво реалити „войни в черквата“ 🤣 Като религиозно противопоставяне, католици и протестанти са с много по обтегнати отношения. Въпрос на цивилизационен избор. Как ги виждаш гърците редом до ватниците?

            • Mihail Ivanov И кои точно са най-фалираните кочини? Щото блатото държи първенството, според мен.

              • Димитър Тодоров Ако беше малко по образован и се интересуваше повечко от официална инфо щеше да разбереш кои и как са с външен и вътрешен дълг.
                Как вече дори не са способни да плащат дори и лихвите по дълговете си.
                Първо чети и после се излагай с тъпи въпроси.

            • Mihail Ivanov ! „Фалирала“ пък половин България се изнася лятото да работят там??? Що така, бе Иванов?

          11. Какво да бъде , извинение за харчовете за оръжие . Преди беше заради ковида , все причини за усвояване на средства и на гърба на кого ? Народа естествено

