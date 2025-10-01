Мицотакис: Европа трябва да изгради „защитна стена срещу дронове“

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис призова Европейския съюз да мобилизира своите ресурси в подкрепа на общи европейски отбранителни проекти, включително изграждането на „защитна стена срещу дронове“, съобщи „Катимерини“.
Мицотакис подчерта, че Гърция традиционно поддържа високи разходи за отбрана – над 3% от БВП, и ще продължи тази политика.
Фокусът на неформалната среща на Европейския съвет в Копенхаген е насочен към сигурността, отбраната и финансирането на помощта за Украйна. Това е първият обмен на мнения между европейските лидери по въпросите на общата отбрана преди представянето на „Пътната карта за отбраната до 2030 г.“ на заседанието на Европейския съвет в Брюксел на 23–24 октомври.
Я, па тоя!
Каде е Гърция? Още един изтрещялил или слънчасъл от погледа лайнян.!
Не говори за НАТО, за европейските граници казва! Турция е заплахата за гърците! По въздух и вода доста често турците нарушават границата. Затова иска солидарност и обща отбрана! Имат армия, военната служба е задължителна, отделят достатъчно средства за отбрана!
Стената е в България не си ли разбрал
Ама колко ще е висока
Глупостите на Глобалистите
500 милиарда евро как се връщат …😂😂🖕
Драгомир Дичев ! Много е смешно и глуповато когато б@ден и м@зерен човек с 20 лв в джоба обяснява как ще връща МИЛИАРДИ .. .
Още един мъпет се изока..
Asen Krastev ! Засрами се! Ти кенеф в къщи нямаш ли? Та го правиш във Facebook,?
И гърците след толкова лобут, дето ядоха от германците през Втората световна, пък и сега с източването на банките им, пак със Запада са се хванали. Не разбраха, че католици и протестанти никога няма да застанат на страната на източно православието.
Eli Koleva абе това да не е някакво реалити „войни в черквата“ 🤣 Като религиозно противопоставяне, католици и протестанти са с много по обтегнати отношения. Въпрос на цивилизационен избор. Как ги виждаш гърците редом до ватниците?
Е тая Берлинска стена , без руснаци ли ще я градите Отново ?
Най фалиралите кочини в Европа с най вирнат нос 🤣
Mihail Ivanov И кои точно са най-фалираните кочини? Щото блатото държи първенството, според мен.
Димитър Тодоров Ако беше малко по образован и се интересуваше повечко от официална инфо щеше да разбереш кои и как са с външен и вътрешен дълг.
Как вече дори не са способни да плащат дори и лихвите по дълговете си.
Първо чети и после се излагай с тъпи въпроси.
Mihail Ivanov извинявай, ти в коя държава бачкаш ?
Mihail Ivanov ! „Фалирала“ пък половин България се изнася лятото да работят там??? Що така, бе Иванов?
Какво да бъде , извинение за харчовете за оръжие . Преди беше заради ковида , все причини за усвояване на средства и на гърба на кого ? Народа естествено