Мицотакис: Европа трябва да изгради „защитна стена срещу дронове“

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис призова Европейския съюз да мобилизира своите ресурси в подкрепа на общи европейски отбранителни проекти, включително изграждането на „защитна стена срещу дронове“, съобщи „Катимерини“.

„Настъпи моментът Европа да мобилизира европейските си ресурси в подкрепа на общи европейски отбранителни проекти, включително защитна стена срещу дронове", заяви той при пристигането си на срещата на върха на ЕС в Копенхаген.

Мицотакис подчерта, че Гърция традиционно поддържа високи разходи за отбрана – над 3% от БВП, и ще продължи тази политика.

„Всеки общ европейски отбранителен проект не може да бъде ограничен само до източните граници на континента. Той трябва да отчита сигурността на Европа като цяло. Очевидно югоизточните, но и южните граници трябва да бъдат покрити, за да бъде Европа защитена от всяка бъдеща заплаха“, добави гръцкият премиер.

Фокусът на неформалната среща на Европейския съвет в Копенхаген е насочен към сигурността, отбраната и финансирането на помощта за Украйна. Това е първият обмен на мнения между европейските лидери по въпросите на общата отбрана преди представянето на „Пътната карта за отбраната до 2030 г.“ на заседанието на Европейския съвет в Брюксел на 23–24 октомври.

