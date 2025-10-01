НА ЖИВО
      сряда, 01.10.25
          Мицотакис: Общата отбрана трябва да обхваща не само Източна Европа, а и Балканите

          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Проектите за изграждане на обща европейска отбрана не бива да се ограничават единствено до източните граници на континента, а трябва да включват и югоизточните и южните граници на ЕС.

          Това заяви гръцкият премиер Кириакос Мицотакис при пристигането си за неформалната среща на Европейския съвет в Копенхаген, съобщи „Прото тема“.

          „Дойде време Европа да мобилизира вече европейски ресурси в подкрепа на проекти за обща европейска отбрана, като например противоракетна защита, като отбранителната стена срещу навлизане на дронове – един от проектите, които предложи Европейската комисия и които ще бъдат обсъдени днес“, подчерта Мицотакис.

          По-широка визия за сигурността

          Гръцкият премиер настоя съвместните отбранителни проекти да се разглеждат в контекста на цялостната европейска сигурност, а не само като защита срещу заплахите от изток.

          „Никой общ европейски отбранителен проект (…) не може да се ограничава само до източните граници на континента. (Той) трябва да взема предвид сигурността на Европа в цялост. Трябва, очевидно, да се подсигурят югоизточните, но и южните граници, за да бъде Европа защитена от всякаква бъдеща заплаха“, заяви още той.

          5 КОМЕНТАРА

          3. Тя, Гърция отдавна е заплашена от Турция, но дойде ли от някъде адекватна помощ за събитията в Кипър, някога!

          4. Слабоумните и бавноразвиващите за пушачно месо понеже са без мозък да горят в огъня докато вие сте на топло до камините си слабоумните и бавноразвиващите ще воюват като пушачно месо

          5. общата отбрана е ИЗЛАГАЦИЯ голяма! украински дронове ни посипаха НИКОЙ ни чул НИ видял тихомълком ги събираме обезвреждаме и чакаме чайките да ни предупреждават кога от небето идва нещо?

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

