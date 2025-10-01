Мицотакис: Общата отбрана трябва да обхваща не само Източна Европа, а и Балканите

Проектите за изграждане на обща европейска отбрана не бива да се ограничават единствено до източните граници на континента, а трябва да включват и югоизточните и южните граници на ЕС.

Това заяви гръцкият премиер Кириакос Мицотакис при пристигането си за неформалната среща на Европейския съвет в Копенхаген, съобщи „Прото тема“.

„Дойде време Европа да мобилизира вече европейски ресурси в подкрепа на проекти за обща европейска отбрана, като например противоракетна защита, като отбранителната стена срещу навлизане на дронове – един от проектите, които предложи Европейската комисия и които ще бъдат обсъдени днес“, подчерта Мицотакис.

По-широка визия за сигурността

Гръцкият премиер настоя съвместните отбранителни проекти да се разглеждат в контекста на цялостната европейска сигурност, а не само като защита срещу заплахите от изток.