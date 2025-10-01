Мостът над река Стряма остава разрушен три години след наводнението

Мостът над река Стряма, който свързва селата Розино и Слатина, беше разрушен при опустошителното наводнение през септември 2022 г. и до днес не е възстановен.
Три години по-късно двете села все още нямат пряка връзка помежду си, както и с основния път към Карлово. Вместо мост, на мястото се виждат бетонни колони и оголена арматура – останки от съоръжението, които напомнят за бедствието.
Възстановителните дейности са спрени поради липса на финансиране от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.
Заради липсата на пряк път, хората са принудени да изминават над 20 километра повече, за да достигнат до съседното село или до Карлово, където част от тях работят и учат.
Жителите са поставени пред избор – рисковано преминаване през коритото на реката, когато това е възможно, или дълъг обходен маршрут, който отнема време и средства.
Кметът на Карлово Емил Кабаиванов посочи, че строителните дейности са били прекратени още в началото на лятото заради недостиг на финансиране.
Необходими са около 2,5 милиона лева за довършване на моста. По думите на Кабаиванов, ако финансирането бъде осигурено, съоръжението може да бъде изградено за около 100 дни.
Той изрази и сериозна загриженост заради непочистеното корито на река Стряма, което попада в обхвата на публичната държавна собственост.
Кметовете на двете села отправиха призив към Междуведомствената комисия за спешно заседание и осигуряване на необходимото финансиране, с цел възстановяване на нормалния живот в засегнатите населени места.
