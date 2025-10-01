Мостът над река Стряма остава разрушен три години след наводнението

Мостът над река Стряма, който свързва селата Розино и Слатина, беше разрушен при опустошителното наводнение през септември 2022 г. и до днес не е възстановен.

Три години по-късно двете села все още нямат пряка връзка помежду си, както и с основния път към Карлово. Вместо мост, на мястото се виждат бетонни колони и оголена арматура – останки от съоръжението, които напомнят за бедствието.

Възстановителните дейности са спрени поради липса на финансиране от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.

Заради липсата на пряк път, хората са принудени да изминават над 20 километра повече, за да достигнат до съседното село или до Карлово, където част от тях работят и учат.

Жителите са поставени пред избор – рисковано преминаване през коритото на реката, когато това е възможно, или дълъг обходен маршрут, който отнема време и средства.

„Кой както може. При първия дъжд преминаването е невъзможно. Хората буквално се давят, други заобикалят по 17–18 км. За да стигнат до аптека, изминават 35 – 40 км в двете посоки. Това е ад“, заяви кметът на Слатина Николай Стоянов.

Кметът на Карлово Емил Кабаиванов посочи, че строителните дейности са били прекратени още в началото на лятото заради недостиг на финансиране.

„Последното финансиране беше авансово – през 2024 г. Изградени са 19 пилоти и 28 колони. Но без нови средства строителят няма как да продължи. Кандидатствали сме на 28 март, вече е септември – седем месеца чакаме отговор“, подчерта той.

Необходими са около 2,5 милиона лева за довършване на моста. По думите на Кабаиванов, ако финансирането бъде осигурено, съоръжението може да бъде изградено за около 100 дни.

Той изрази и сериозна загриженост заради непочистеното корито на река Стряма, което попада в обхвата на публичната държавна собственост.

„Реката сега изглежда малка, но при обилни валежи става бурна и унищожителна. Това вече сме го видели. Очакваме „Напоителни системи“ да си свършат работата, защото без укрепване и почистване, няма да има спокойствие“, предупреди той.

Кметовете на двете села отправиха призив към Междуведомствената комисия за спешно заседание и осигуряване на необходимото финансиране, с цел възстановяване на нормалния живот в засегнатите населени места.