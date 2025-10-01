НА ЖИВО
          Назначиха Драгомир Драганов да ръководи ЦСКА – Лудогорец

          Срещата е насрочена за тази неделя и ще се играе от 20:15 часа на националния стадион "Васил Левски"

          Снимка: БГНЕС
          Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви нарядите за 11-тия кръг в Първа лига. Най-очакваният двубой през предстоящите дни е този между ЦСКА и Лудогорец. Той беше поверен на Драгомир Драганов. На ВАР през това време ще бъде Станимир Тренчев. 

          Срещи от 11 кръг на Първа лига, сезон 2025-2026
           
          3 октомври 2025 г., петък, 17:30 ч.
          ПФК Септември Сф – ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД
          ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Марин Иванов Бонев
          4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева
          ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Валентин Станчев Железов
          СН: Стефан Апостолов Апостолов

          3 октомври 2025 г., петък, 19:45 ч.
          ПФК Славия 1913 – Футболен клуб Локомотив София 1929 ЕАД
          ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Иво Николаев Колев АС2: Николай Георгиев Попниколов
          4-ТИ: Мартин Иванов Марков
          ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Владимир Вълков Вълков
          СН:Венцислав Иванов Гаврилов

          4 октомври 2025 г., събота, 15:15 ч.
          ФК Централен Спортен Клуб на Армията 1948 – Футболен клуб Спартак 1918
          ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Дарин Василев Иванов
          4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев
          ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Ивайло Красимиров Ненков
          СН: Иван Захариев Вълчев

          4 октомври 2025 г., събота, 17:45 ч.
          ПФК Монтана 1921 – ПФК Черно море АД
          ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Александър Христов Апостолов
          4-ТИ: Михаел Петков Павлов
          ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Георги Петров Стоянов
          СН: Николай Йорданов Колев

          4 октомври 2025 г., събота, 20:15 ч.
          ПФК Левски – ПФК Берое-Стара Загора
          ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1:Георги Любомиров Минев АС2: Драгомир Руменов Милев
          4-ТИ: Тодор Недялков Киров
          ВАР: Мартин Живков Великов АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев
          СН: Йордан Костадинов Иванов

          5 октомври 2025 г., неделя, 15:00 ч.
          Футболен клуб Добруджа 1919 – ПФК Арда Кърджали 1924
          ГС: Никола Антонов Попов АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Радостин Николов Бодуров
          4-ТИ: Георги Петров Стоянов
          ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов
          СН: Радан Василев Мирянов

          5 октомври 2025 г., неделя, 17:30 ч.
          ПФК Ботев Враца – ПФК Ботев АД
          ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Марио Георгиев Данаилов
          4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров
          ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Християна Красимирова Гутева
          СН: Антон Симеонов Генов

          5 октомври 2025 г., неделя, 20:15 ч.
          Професионален футболен клуб ЦСКА ЕАД – ПФК Лудогорец 1945
          ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Димо Дамянов Вълчев
          4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски
          ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР:Мартин Живков Великов
          СН: Валентин Желев Добрев 

