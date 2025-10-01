Назначиха Драгомир Драганов да ръководи ЦСКА – Лудогорец

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви нарядите за 11-тия кръг в Първа лига. Най-очакваният двубой през предстоящите дни е този между ЦСКА и Лудогорец. Той беше поверен на Драгомир Драганов. На ВАР през това време ще бъде Станимир Тренчев.

- Реклама -

Срещи от 11 кръг на Първа лига, сезон 2025-2026



3 октомври 2025 г., петък, 17:30 ч.

ПФК Септември Сф – ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД

ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Марин Иванов Бонев

4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева

ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Валентин Станчев Железов

СН: Стефан Апостолов Апостолов

3 октомври 2025 г., петък, 19:45 ч.

ПФК Славия 1913 – Футболен клуб Локомотив София 1929 ЕАД

ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Иво Николаев Колев АС2: Николай Георгиев Попниколов

4-ТИ: Мартин Иванов Марков

ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Владимир Вълков Вълков

СН:Венцислав Иванов Гаврилов

4 октомври 2025 г., събота, 15:15 ч.

ФК Централен Спортен Клуб на Армията 1948 – Футболен клуб Спартак 1918

ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Дарин Василев Иванов

4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев

ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Ивайло Красимиров Ненков

СН: Иван Захариев Вълчев

4 октомври 2025 г., събота, 17:45 ч.

ПФК Монтана 1921 – ПФК Черно море АД

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Александър Христов Апостолов

4-ТИ: Михаел Петков Павлов

ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Георги Петров Стоянов

СН: Николай Йорданов Колев

4 октомври 2025 г., събота, 20:15 ч.

ПФК Левски – ПФК Берое-Стара Загора

ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1:Георги Любомиров Минев АС2: Драгомир Руменов Милев

4-ТИ: Тодор Недялков Киров

ВАР: Мартин Живков Великов АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев

СН: Йордан Костадинов Иванов

5 октомври 2025 г., неделя, 15:00 ч.

Футболен клуб Добруджа 1919 – ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Радостин Николов Бодуров

4-ТИ: Георги Петров Стоянов

ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов

СН: Радан Василев Мирянов

5 октомври 2025 г., неделя, 17:30 ч.

ПФК Ботев Враца – ПФК Ботев АД

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Марио Георгиев Данаилов

4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров

ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Християна Красимирова Гутева

СН: Антон Симеонов Генов

5 октомври 2025 г., неделя, 20:15 ч.

Професионален футболен клуб ЦСКА ЕАД – ПФК Лудогорец 1945

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Димо Дамянов Вълчев

4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски

ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР:Мартин Живков Великов

СН: Валентин Желев Добрев