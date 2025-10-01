НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 01.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятИкономика

          Nike изненада с ръст в продажбите, въпреки натиска от митата в САЩ

          0
          13
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Nike отчете ръст от 1% в приходите до 11,7 млрд. долара за първото тримесечие на фискалната 2026 г., надминавайки прогнозите на анализаторите, въпреки че печалбата ѝ спадна с 31% до 727 млн. долара.

          - Реклама -

          Ръководството на компанията посочи, че стратегическият план „Win Now“ (Спечели сега) вече дава резултати, а продажбите са нараснали във всички региони, с изключение на Китай.

          „Окуражен съм от инерцията, която създадохме през тримесечието, но напредъкът няма да бъде линеен, тъй като различните аспекти на нашия бизнес се възстановяват в различно време“, заяви финансовият директор Матю Френд.

          Въпреки положителния тренд, компанията повиши прогнозата за разходите от митата, наложени от администрацията на президента Доналд Тръмп – от 1 млрд. до 1,5 млрд. долара годишно, и предупреди за по-ниски маржове на печалба през следващото тримесечие.

          Nike, която в последните години страдаше от натрупани стоки и слаби иновации, сега се опитва да възстанови връзките си с търговците на едро, ограничени в периода на стратегията за директни продажби.

          Главният изпълнителен директор Елиът Хил, завърнал се начело на компанията през септември 2024 г., обяви засилване на промоционалните активности чрез основната марка Nike, както и чрез Jordan и Converse.

          Анализаторът Нийл Сондърс от GlobalData Retail определи резултатите като „частична победа“:

          „Като цяло смятаме, че Nike отбелязва напредък. Но има още много работа за вършене по отношение на пренастройването на марката на макро ниво и завоюването на позиции сред различните групи и сегменти от потребители“.

          След публикуването на отчета акциите на Nike се повишиха с 3,6% в следборсовата търговия.

          Nike отчете ръст от 1% в приходите до 11,7 млрд. долара за първото тримесечие на фискалната 2026 г., надминавайки прогнозите на анализаторите, въпреки че печалбата ѝ спадна с 31% до 727 млн. долара.

          - Реклама -

          Ръководството на компанията посочи, че стратегическият план „Win Now“ (Спечели сега) вече дава резултати, а продажбите са нараснали във всички региони, с изключение на Китай.

          „Окуражен съм от инерцията, която създадохме през тримесечието, но напредъкът няма да бъде линеен, тъй като различните аспекти на нашия бизнес се възстановяват в различно време“, заяви финансовият директор Матю Френд.

          Въпреки положителния тренд, компанията повиши прогнозата за разходите от митата, наложени от администрацията на президента Доналд Тръмп – от 1 млрд. до 1,5 млрд. долара годишно, и предупреди за по-ниски маржове на печалба през следващото тримесечие.

          Nike, която в последните години страдаше от натрупани стоки и слаби иновации, сега се опитва да възстанови връзките си с търговците на едро, ограничени в периода на стратегията за директни продажби.

          Главният изпълнителен директор Елиът Хил, завърнал се начело на компанията през септември 2024 г., обяви засилване на промоционалните активности чрез основната марка Nike, както и чрез Jordan и Converse.

          Анализаторът Нийл Сондърс от GlobalData Retail определи резултатите като „частична победа“:

          „Като цяло смятаме, че Nike отбелязва напредък. Но има още много работа за вършене по отношение на пренастройването на марката на макро ниво и завоюването на позиции сред различните групи и сегменти от потребители“.

          След публикуването на отчета акциите на Nike се повишиха с 3,6% в следборсовата търговия.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Тръмп даде ултиматум на Хамас: „Три или четири дни“ да приеме мирния план за Газа

          Красимир Попов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди Хамас, че има „три или четири дни“, за да приеме неговия план за прекратяване на войната в Газа...
          Инциденти

          Жертвите на силното земетресение във Филипините нараснаха до 19

          Красимир Попов -
          Броят на загиналите при земетресението с магнитуд 6,9, разтърсило централната част на Филипините, достигна 19 души, съобщиха местните власти, цитирани от АФП. Най-тежко пострадал е...
          Инциденти

          Хиляди кутии бира блокираха магистрала в Калифорния след преобръщане на камион

          Красимир Попов -
          Хиляди кутии и варели бира Coors Light се разсипаха по магистрала северно от Лос Анджелис, след като голям камион се преобърна преди зазоряване и...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions