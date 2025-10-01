Nike изненада с ръст в продажбите, въпреки натиска от митата в САЩ

Nike отчете ръст от 1% в приходите до 11,7 млрд. долара за първото тримесечие на фискалната 2026 г., надминавайки прогнозите на анализаторите, въпреки че печалбата ѝ спадна с 31% до 727 млн. долара.

Ръководството на компанията посочи, че стратегическият план „Win Now“ (Спечели сега) вече дава резултати, а продажбите са нараснали във всички региони, с изключение на Китай.

„Окуражен съм от инерцията, която създадохме през тримесечието, но напредъкът няма да бъде линеен, тъй като различните аспекти на нашия бизнес се възстановяват в различно време“, заяви финансовият директор Матю Френд.

Въпреки положителния тренд, компанията повиши прогнозата за разходите от митата, наложени от администрацията на президента Доналд Тръмп – от 1 млрд. до 1,5 млрд. долара годишно, и предупреди за по-ниски маржове на печалба през следващото тримесечие.

Nike, която в последните години страдаше от натрупани стоки и слаби иновации, сега се опитва да възстанови връзките си с търговците на едро, ограничени в периода на стратегията за директни продажби.

Главният изпълнителен директор Елиът Хил, завърнал се начело на компанията през септември 2024 г., обяви засилване на промоционалните активности чрез основната марка Nike, както и чрез Jordan и Converse.

Анализаторът Нийл Сондърс от GlobalData Retail определи резултатите като „частична победа“:

„Като цяло смятаме, че Nike отбелязва напредък. Но има още много работа за вършене по отношение на пренастройването на марката на макро ниво и завоюването на позиции сред различните групи и сегменти от потребители“.

След публикуването на отчета акциите на Nike се повишиха с 3,6% в следборсовата търговия.