Нова атака: Известен журналист беше убит в Газа (СНИМКИ)

Журналистът Яхия Барзак, работещ за Турското радио и телевизия (ТРТ), е загинал при израелска атака в ивицата Газа, съобщи днес държавната турска медия.

Новината беше потвърдена и от Бурханеттин Дуран, ръководител на Дирекцията по комуникации към турското президентство, който заяви:

„Израелската администрация трябва да знае, че със системните си атаки срещу журналисти няма да може да предотврати разкриването на истината и никога няма да скрие престъпленията си срещу човечеството и геноцида, който извършва.“

В емоционално изявление генералният директор на ТРТ проф. д-р Мехмет Захид Собаджъ написа в профила си в „Екс“ (бивш Twitter):

„За съжаление, нашият брат Яхия Барзак, журналист, работещ за ТРТ в Газа, беше убит при нападение на убиеца Израел. Нека Аллах се смили над него. Израел няма да може да скрие престъпленията срещу човечеството, които е извършил, като е убил журналисти, и рано или късно ще отговаря за всяка капка кръв, която пролива.“

Към публикацията си той добави и снимки на загиналия журналист.