Нова атака: Известен журналист беше убит в Газа (СНИМКИ)

Журналистът Яхия Барзак, работещ за Турското радио и телевизия (ТРТ), е загинал при израелска атака в ивицата Газа, съобщи днес държавната турска медия.
Новината беше потвърдена и от Бурханеттин Дуран, ръководител на Дирекцията по комуникации към турското президентство, който заяви:
В емоционално изявление генералният директор на ТРТ проф. д-р Мехмет Захид Собаджъ написа в профила си в „Екс“ (бивш Twitter):
Към публикацията си той добави и снимки на загиналия журналист.
Çok üzgünüz. Gazze’de TRT için görev yapan gazeteci Yahia Barzaq kardeşimiz katil İsrail’in saldırısında maalesef şehit düştü. Rabbim rahmet eylesin. İsrail, gazetecileri katlederek işlediği insanlık suçlarını gizleyemeyecek, döktüğü her damla kanın hesabını er ya da geç verecek! pic.twitter.com/Hs1ow5yP03
Трябва всички нашите да отидат там и да видят какво правят евреите, щот много ги защитават и си затварят очите и само Русия им е виновна за всичко и те са най лошите…
Геноцидите на света.
Изродщините в Газа от израел са по-човеконенавистни от оашистките изстъплания !?!
Известният журналист, за информация е убит от Хамаски палестинец.
Татяна Генева Вие сериозно ли?! За какво му е на „ХАМАСКИ ПАЛЕСТИНЕЦ“ да убива журналист?! Палестина иска светът да види какво се случва в тяхната страна. Израел има интерес от затъмнение, за да не вижда света зверствата им. Това е и причината да избиват журналисти.
Анелия Талиб Зверствата ги извършват Хамас, за да обръщат палачинката в своя полза.И да сериозна съм, защото познавам арабското коварство.
Татяна ГеневаТова ли е днешната опорка за надник, платена к.р.о?
Мен ми е минало времето за надници.Не се възползвам от невинна пролята кръв на еврейските деца и младежи.Обаче изватеняците за какво друго да мислят.Баща ви дявола с разврат ви е захранил.
На война никой не е защитен. Няма война по света,където не умират невинни,за това никой не иска война. Но в последните години само,ако е свързано с Израел ,всички протестират и ги мразят. Света е на страната на терористите !!! Израел трябва сам да се защитава от всички и от всичко. Който започва пръв си плаща последствията. Ако Израел не предупреждава населението, че ще бомбадира ,жертвите ще са много повече.
НИ СЕ СЕЩАМ ПРЕЗ НИКОЯ В СВЕТА ДО СЕГА ВОЙНА НАРОД А,КОЙТО Е НАПАДНАТ ДА Е ПРЕДУПРЕЖДАВАЛ ВРАГА СИ,ЧЕ ЩЕ ГИ НАПАДНЕ !!!
ПОСОЧЕТЕ МИ ДРУГА ТАКАВА ДЪРЖАВА ???
Dimitrinka Kriltcheva Уау! Е щом предупреждават хората, значи няма проблем, че ще ги застрелят или бомбардират. Щом ги допускат до храната, няма проблем, че веднага ще ги убият щом я достигнат. Не мога да разбера как целият свят стои мирно пред зверството на Израел над Палестинския Народ и продължава да повтаря като зомбиран ТЕРОРИСТИТЕ! Най- нормалното нещо е в Палестина да има съпротива!И ТЕРОРИСТ номер 1 в световен мащаб е Израел!
Dimitrinka Kriltcheva Посочете друга държава която се бие с жени и деца Само децата са 18000 загинали И това е война ?
Иван Гатев Благодаря Ви за този коментар!Повече от 18 000 са.
Анелия Талиб Още по зле за Израел
Dimitrinka Kriltcheva доживях да чуя и такъв тъп въпрос Нали има агенции които се занимават само с това Но не израелски и български
Dimitrinka Kriltcheva това което извършват евреите е ГЕНОЦИД, а вие може да си правите проветрение на устата колкото искате истината е явна, а който подкрепя действията на Израел е чист съучастник…
Емо Джалев ще поживеем и ще видим…ТО ИСТИНАТА ВИНАГИ ИЗЛИЗА НА ЯВЕ .
Dimitrinka KriltchevaПриличаш на коледно прасе за заколение 😊
Dimitrinka Kriltcheva да точно така, за 11 септември и нахлуването в Афганистан излезна, за химическото оръжие на Садам Хюсеин излезна че е нямало такова и така на татък за Либия също…
Dimitrinka KriltchevaПодкупна твар, изкара ли си надника от коментара?
Това са нация от психопати.
Ционистка агресия! Лицемерието им няма край пред очите на целия свят!
Анелия Талиб този свят който управляват мултимилиардерите харесва войните за земи и ресурси! има печалба и СДЕЛКИ! другото е театър за масите
Изверги!
толкова много убийства на журналисти цивилни лекари и хуманитарни!! а западните лидери не санкции?! а СДЕЛКИ с израел приветстват!? така е било, Е и ще бъде!
ООН да се закрие!