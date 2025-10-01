НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 02.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Нова атака: Известен журналист беше убит в Газа (СНИМКИ)

          25
          150
          Снимка: MOHAMMED SABER / БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Журналистът Яхия Барзак, работещ за Турското радио и телевизия (ТРТ), е загинал при израелска атака в ивицата Газа, съобщи днес държавната турска медия.

          - Реклама -

          Новината беше потвърдена и от Бурханеттин Дуран, ръководител на Дирекцията по комуникации към турското президентство, който заяви:

          „Израелската администрация трябва да знае, че със системните си атаки срещу журналисти няма да може да предотврати разкриването на истината и никога няма да скрие престъпленията си срещу човечеството и геноцида, който извършва.“

          След израелски удар: Пореден убит журналист в Газа След израелски удар: Пореден убит журналист в Газа

          В емоционално изявление генералният директор на ТРТ проф. д-р Мехмет Захид Собаджъ написа в профила си в „Екс“ (бивш Twitter):

          „За съжаление, нашият брат Яхия Барзак, журналист, работещ за ТРТ в Газа, беше убит при нападение на убиеца Израел. Нека Аллах се смили над него. Израел няма да може да скрие престъпленията срещу човечеството, които е извършил, като е убил журналисти, и рано или късно ще отговаря за всяка капка кръв, която пролива.“

          Към публикацията си той добави и снимки на загиналия журналист.

          Журналистът Яхия Барзак, работещ за Турското радио и телевизия (ТРТ), е загинал при израелска атака в ивицата Газа, съобщи днес държавната турска медия.

          - Реклама -

          Новината беше потвърдена и от Бурханеттин Дуран, ръководител на Дирекцията по комуникации към турското президентство, който заяви:

          „Израелската администрация трябва да знае, че със системните си атаки срещу журналисти няма да може да предотврати разкриването на истината и никога няма да скрие престъпленията си срещу човечеството и геноцида, който извършва.“

          След израелски удар: Пореден убит журналист в Газа След израелски удар: Пореден убит журналист в Газа

          В емоционално изявление генералният директор на ТРТ проф. д-р Мехмет Захид Собаджъ написа в профила си в „Екс“ (бивш Twitter):

          „За съжаление, нашият брат Яхия Барзак, журналист, работещ за ТРТ в Газа, беше убит при нападение на убиеца Израел. Нека Аллах се смили над него. Израел няма да може да скрие престъпленията срещу човечеството, които е извършил, като е убил журналисти, и рано или късно ще отговаря за всяка капка кръв, която пролива.“

          Към публикацията си той добави и снимки на загиналия журналист.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Зеленски: Русия е глобална заплаха заради удари по ядрени обекти

          Красимир Попов -
          Украинският президент Володимир Зеленски обвини Москва, че застрашава световната сигурност, след като руски обстрел прекъсна електрозахранването на територията на АЕЦ Чернобил, изключена след аварията...
          Война

          Руски обстрел остави без ток защитното съоръжение на Чернобилската АЕЦ – ОБНОВЕНА

          Красимир Попов -
          Руски артилерийски обстрел е прекъснал електрозахранването на защитното съоръжение в Чернобилската атомна електроцентрала, частично разрушена при катастрофата през 1986 г., съобщи украинското министерство на...
          Политика

          Зеленски: Русия се опитва да ни унищожи, но ще се разпадне

          Никола Павлов -
          През цялата си история Украйна многократно е била обект на опити за завладяване, но винаги се е възраждала и е надживявала всички свои завоеватели,...

          25 КОМЕНТАРА

          1. Трябва всички нашите да отидат там и да видят какво правят евреите, щот много ги защитават и си затварят очите и само Русия им е виновна за всичко и те са най лошите…

            • Татяна Генева Вие сериозно ли?! За какво му е на „ХАМАСКИ ПАЛЕСТИНЕЦ“ да убива журналист?! Палестина иска светът да види какво се случва в тяхната страна. Израел има интерес от затъмнение, за да не вижда света зверствата им. Това е и причината да избиват журналисти.

              • Анелия Талиб Зверствата ги извършват Хамас, за да обръщат палачинката в своя полза.И да сериозна съм, защото познавам арабското коварство.

            • Мен ми е минало времето за надници.Не се възползвам от невинна пролята кръв на еврейските деца и младежи.Обаче изватеняците за какво друго да мислят.Баща ви дявола с разврат ви е захранил.

          5. На война никой не е защитен. Няма война по света,където не умират невинни,за това никой не иска война. Но в последните години само,ако е свързано с Израел ,всички протестират и ги мразят. Света е на страната на терористите !!! Израел трябва сам да се защитава от всички и от всичко. Който започва пръв си плаща последствията. Ако Израел не предупреждава населението, че ще бомбадира ,жертвите ще са много повече.
            НИ СЕ СЕЩАМ ПРЕЗ НИКОЯ В СВЕТА ДО СЕГА ВОЙНА НАРОД А,КОЙТО Е НАПАДНАТ ДА Е ПРЕДУПРЕЖДАВАЛ ВРАГА СИ,ЧЕ ЩЕ ГИ НАПАДНЕ !!!
            ПОСОЧЕТЕ МИ ДРУГА ТАКАВА ДЪРЖАВА ???

            • Dimitrinka Kriltcheva Уау! Е щом предупреждават хората, значи няма проблем, че ще ги застрелят или бомбардират. Щом ги допускат до храната, няма проблем, че веднага ще ги убият щом я достигнат. Не мога да разбера как целият свят стои мирно пред зверството на Израел над Палестинския Народ и продължава да повтаря като зомбиран ТЕРОРИСТИТЕ! Най- нормалното нещо е в Палестина да има съпротива!И ТЕРОРИСТ номер 1 в световен мащаб е Израел!

            • Dimitrinka Kriltcheva Посочете друга държава която се бие с жени и деца Само децата са 18000 загинали И това е война ?

            • Dimitrinka Kriltcheva това което извършват евреите е ГЕНОЦИД, а вие може да си правите проветрение на устата колкото искате истината е явна, а който подкрепя действията на Израел е чист съучастник…

              • Dimitrinka Kriltcheva да точно така, за 11 септември и нахлуването в Афганистан излезна, за химическото оръжие на Садам Хюсеин излезна че е нямало такова и така на татък за Либия също…

            • Анелия Талиб този свят който управляват мултимилиардерите харесва войните за земи и ресурси! има печалба и СДЕЛКИ! другото е театър за масите

          9. толкова много убийства на журналисти цивилни лекари и хуманитарни!! а западните лидери не санкции?! а СДЕЛКИ с израел приветстват!? така е било, Е и ще бъде!

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions