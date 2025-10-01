НС започва работа: Изслушвания на министри и ключови гласувания

Седмицата в Народното събрание започва днес с първия работен ден на депутатите. В дневния ред са включени изслушвания на четирима министри от кабинета в ресорните парламентарни комисии – по социална политика, енергетика, регионално развитие и образование.

Очаква се въпроси да получат Борислав Гуцанов, Жечо Станков, Иван Иванов и Красимир Вълчев, които ще коментират актуални теми от своята компетентност.

През седмицата парламентът ще разгледа на първо четене:

промени в Закона за защита на конкуренцията ;

; промени в Закона за управление на отпадъците ;

; законопроекта за хазартa ;

; изменения в Наказателния кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс ;

и ; промени, свързани с работата на ДАНС, използването на специални разузнавателни средства, както и промени в Закона за Държавна агенция „Разузнаване“.

Депутатите ще трябва да решат и дали да бъде създадена временна комисия за проверка на всички факти и обстоятелства около строителството и финансирането на т.нар. „хотел с водопада“, който се свързва със съпругата на премиера Росен Желязков.