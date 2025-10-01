НА ЖИВО
          НС започва работа: Изслушвания на министри и ключови гласувания

          Снимка: БГНЕС
          Седмицата в Народното събрание започва днес с първия работен ден на депутатите. В дневния ред са включени изслушвания на четирима министри от кабинета в ресорните парламентарни комисии – по социална политика, енергетика, регионално развитие и образование.

          Очаква се въпроси да получат Борислав Гуцанов, Жечо Станков, Иван Иванов и Красимир Вълчев, които ще коментират актуални теми от своята компетентност.

          През седмицата парламентът ще разгледа на първо четене:

          • промени в Закона за защита на конкуренцията;
          • промени в Закона за управление на отпадъците;
          • законопроекта за хазартa;
          • изменения в Наказателния кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс;
          • промени, свързани с работата на ДАНС, използването на специални разузнавателни средства, както и промени в Закона за Държавна агенция „Разузнаване“.

          Депутатите ще трябва да решат и дали да бъде създадена временна комисия за проверка на всички факти и обстоятелства около строителството и финансирането на т.нар. „хотел с водопада“, който се свързва със съпругата на премиера Росен Желязков.

