Седмицата в Народното събрание започва днес с първия работен ден на депутатите. В дневния ред са включени изслушвания на четирима министри от кабинета в ресорните парламентарни комисии – по социална политика, енергетика, регионално развитие и образование.
- Реклама -
Очаква се въпроси да получат Борислав Гуцанов, Жечо Станков, Иван Иванов и Красимир Вълчев, които ще коментират актуални теми от своята компетентност.
През седмицата парламентът ще разгледа на първо четене:
- промени в Закона за защита на конкуренцията;
- промени в Закона за управление на отпадъците;
- законопроекта за хазартa;
- изменения в Наказателния кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс;
- промени, свързани с работата на ДАНС, използването на специални разузнавателни средства, както и промени в Закона за Държавна агенция „Разузнаване“.
Депутатите ще трябва да решат и дали да бъде създадена временна комисия за проверка на всички факти и обстоятелства около строителството и финансирането на т.нар. „хотел с водопада“, който се свързва със съпругата на премиера Росен Желязков.
Седмицата в Народното събрание започва днес с първия работен ден на депутатите. В дневния ред са включени изслушвания на четирима министри от кабинета в ресорните парламентарни комисии – по социална политика, енергетика, регионално развитие и образование.
- Реклама -
Очаква се въпроси да получат Борислав Гуцанов, Жечо Станков, Иван Иванов и Красимир Вълчев, които ще коментират актуални теми от своята компетентност.
През седмицата парламентът ще разгледа на първо четене:
- промени в Закона за защита на конкуренцията;
- промени в Закона за управление на отпадъците;
- законопроекта за хазартa;
- изменения в Наказателния кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс;
- промени, свързани с работата на ДАНС, използването на специални разузнавателни средства, както и промени в Закона за Държавна агенция „Разузнаване“.
Депутатите ще трябва да решат и дали да бъде създадена временна комисия за проверка на всички факти и обстоятелства около строителството и финансирането на т.нар. „хотел с водопада“, който се свързва със съпругата на премиера Росен Желязков.
Great points, well supported by facts and logic.
Keep educating and inspiring others with posts like this.