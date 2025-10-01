„Нямам повече кислород“: Гневът и мъката след жп трагедията в Темпе продължават да разтърсват Гърция

Вече две години и половина след катастрофата край Темпе, в която загинаха 57 души, Гърция все още търси отговори. Панос Руцис, баща на 22-годишния Денис, който е сред жертвите, от две седмици е на гладна стачка пред парламента в Атина. До него стои голяма снимка на сина му, превърнала се в символ на протест срещу безнаказаността и бездействието на властите.

„Дори днес не знам от какво е починал синът ми. Не съм в гладна стачка само за него, но и за всички деца, които загубиха живота си", каза Руцис пред събралите се граждани.

Трагедията и неизяснените въпроси

На 28 февруари 2023 г. пътнически влак, пътуващ за Солун, се сблъска челно с товарен влак близо до Темпе. Системите за сигнализация и контрол на движението не са работели, а разследването се оказа прибързано – още на следващия ден мястото беше покрито с бетон. Семействата на жертвите подозират, че в товарния влак е имало незаконни запалими и токсични товари, които може да са причина за пожара след сблъсъка.

Миналата седмица прокурорът в Лариса нареди ексхумация на тялото на Денис, но без токсикологични тестове – решение, което близките определят като опит да се избегне истината.

Гняв срещу институциите

Синдикатите още тогава обвиниха властите, че железопътната мрежа е в окаяно състояние, а системите за сигурност – нефункциониращи. Политическата и наказателната отговорност обаче остават размити.

36 души – железопътни служители и началник на гара – ще бъдат съдени, но обвиненията са за непредумишлено убийство и небрежност. Политици и високопоставени фигури не са привлечени под отговорност, което кара семействата да се опасяват, че ще има наказания само за „дребни нарушения“, а истинските виновници ще избегнат правосъдието.

Протести и обществен натиск

В неделя в 46 гръцки града се проведоха демонстрации в подкрепа на Руцис и в памет на загиналите. Левият вестник EfSyn излезе с първа страница, посветена на бащата, напомняйки думите на едно от загиналите момчета в последните му мигове:

„Нямам повече кислород.“

Политическа цена за правителството

Катастрофата и последвалите скандали остават болезнен белег за гръцкото общество и продължават да тежат върху консервативното правителство. Семействата на жертвите настояват за пълно разследване, включително токсикологични анализи, и за търсене на политическа отговорност.

Две години по-късно трагедията в Темпе не е просто спомен – тя се е превърнала в символ на системните проблеми на гръцката държава: липса на прозрачност, неработеща инфраструктура и политическа безотговорност.

Анализ на „Балкански курир“