НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 02.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаОбщество

          „Нямам повече кислород“: Гневът и мъката след жп трагедията в Темпе продължават да разтърсват Гърция

          0
          64
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Вече две години и половина след катастрофата край Темпе, в която загинаха 57 души, Гърция все още търси отговори. Панос Руцис, баща на 22-годишния Денис, който е сред жертвите, от две седмици е на гладна стачка пред парламента в Атина. До него стои голяма снимка на сина му, превърнала се в символ на протест срещу безнаказаността и бездействието на властите.

          „Дори днес не знам от какво е починал синът ми. Не съм в гладна стачка само за него, но и за всички деца, които загубиха живота си“, каза Руцис пред събралите се граждани.

          - Реклама -

          Трагедията и неизяснените въпроси

          На 28 февруари 2023 г. пътнически влак, пътуващ за Солун, се сблъска челно с товарен влак близо до Темпе. Системите за сигнализация и контрол на движението не са работели, а разследването се оказа прибързано – още на следващия ден мястото беше покрито с бетон. Семействата на жертвите подозират, че в товарния влак е имало незаконни запалими и токсични товари, които може да са причина за пожара след сблъсъка.

          Миналата седмица прокурорът в Лариса нареди ексхумация на тялото на Денис, но без токсикологични тестове – решение, което близките определят като опит да се избегне истината.

          Гняв срещу институциите

          Синдикатите още тогава обвиниха властите, че железопътната мрежа е в окаяно състояние, а системите за сигурност – нефункциониращи. Политическата и наказателната отговорност обаче остават размити.

          36 души – железопътни служители и началник на гара – ще бъдат съдени, но обвиненията са за непредумишлено убийство и небрежност. Политици и високопоставени фигури не са привлечени под отговорност, което кара семействата да се опасяват, че ще има наказания само за „дребни нарушения“, а истинските виновници ще избегнат правосъдието.

          Протести и обществен натиск

          В неделя в 46 гръцки града се проведоха демонстрации в подкрепа на Руцис и в памет на загиналите. Левият вестник EfSyn излезе с първа страница, посветена на бащата, напомняйки думите на едно от загиналите момчета в последните му мигове:

          „Нямам повече кислород.“

          Политическа цена за правителството

          Катастрофата и последвалите скандали остават болезнен белег за гръцкото общество и продължават да тежат върху консервативното правителство. Семействата на жертвите настояват за пълно разследване, включително токсикологични анализи, и за търсене на политическа отговорност.

          Две години по-късно трагедията в Темпе не е просто спомен – тя се е превърнала в символ на системните проблеми на гръцката държава: липса на прозрачност, неработеща инфраструктура и политическа безотговорност.

          Анализ на „Балкански курир“

          Вече две години и половина след катастрофата край Темпе, в която загинаха 57 души, Гърция все още търси отговори. Панос Руцис, баща на 22-годишния Денис, който е сред жертвите, от две седмици е на гладна стачка пред парламента в Атина. До него стои голяма снимка на сина му, превърнала се в символ на протест срещу безнаказаността и бездействието на властите.

          „Дори днес не знам от какво е починал синът ми. Не съм в гладна стачка само за него, но и за всички деца, които загубиха живота си“, каза Руцис пред събралите се граждани.

          - Реклама -

          Трагедията и неизяснените въпроси

          На 28 февруари 2023 г. пътнически влак, пътуващ за Солун, се сблъска челно с товарен влак близо до Темпе. Системите за сигнализация и контрол на движението не са работели, а разследването се оказа прибързано – още на следващия ден мястото беше покрито с бетон. Семействата на жертвите подозират, че в товарния влак е имало незаконни запалими и токсични товари, които може да са причина за пожара след сблъсъка.

          Миналата седмица прокурорът в Лариса нареди ексхумация на тялото на Денис, но без токсикологични тестове – решение, което близките определят като опит да се избегне истината.

          Гняв срещу институциите

          Синдикатите още тогава обвиниха властите, че железопътната мрежа е в окаяно състояние, а системите за сигурност – нефункциониращи. Политическата и наказателната отговорност обаче остават размити.

          36 души – железопътни служители и началник на гара – ще бъдат съдени, но обвиненията са за непредумишлено убийство и небрежност. Политици и високопоставени фигури не са привлечени под отговорност, което кара семействата да се опасяват, че ще има наказания само за „дребни нарушения“, а истинските виновници ще избегнат правосъдието.

          Протести и обществен натиск

          В неделя в 46 гръцки града се проведоха демонстрации в подкрепа на Руцис и в памет на загиналите. Левият вестник EfSyn излезе с първа страница, посветена на бащата, напомняйки думите на едно от загиналите момчета в последните му мигове:

          „Нямам повече кислород.“

          Политическа цена за правителството

          Катастрофата и последвалите скандали остават болезнен белег за гръцкото общество и продължават да тежат върху консервативното правителство. Семействата на жертвите настояват за пълно разследване, включително токсикологични анализи, и за търсене на политическа отговорност.

          Две години по-късно трагедията в Темпе не е просто спомен – тя се е превърнала в символ на системните проблеми на гръцката държава: липса на прозрачност, неработеща инфраструктура и политическа безотговорност.

          Анализ на „Балкански курир“

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Турция: Действията на Израел срещу флотилията за Газа са „терористичен акт“

          Красимир Попов -
          Турция остро осъди израелската операция срещу флотилията Global Sumud, превозваща хуманитарна помощ за Ивицата Газа, определяйки я като „терористичен акт, който застрашава живота на...
          Политика

          ЕК отпусна нов транш от 4 млрд. евро за Украйна – общата подкрепа вече е 178 млрд.

          Красимир Попов -
          Европейската комисия преведе деветия транш от макрофинансова помощ за Украйна на стойност 4 милиарда евро, съобщи RBC-Ukraine. С днешното плащане общата финансова подкрепа на ЕС...
          Политика

          Мицотакис: Европа трябва да изгради „защитна стена срещу дронове“

          Красимир Попов -
          Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис призова Европейския съюз да мобилизира своите ресурси в подкрепа на общи европейски отбранителни проекти, включително изграждането на „защитна стена срещу...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions