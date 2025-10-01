Нюкасъл с разгромна победа в Шампионска лига

Нюкасъл постигна изключително убедителна победа с 4:0 при визитата си на Роял Юнион Сен Жилоаз в мач от втория кръг на основната фаза на Шампионска лига. Ник Волтемаде постави начало на головата серия, Антъни Гордън на два пъти се разписа от дузпи, а Харви Барнс оформи крайния резултат.

Първата опасност в мача бе в 6-ата минута пред вратата на Нюкасъл, когато Кевин Родригес след центриране в наказателното поле на английския отбор се извиси над всички и стреля с глава, но над напречната греда.

Нюкасъл излезе напред в резултата в 17-ата минута, когато Сандро Тонали стреля от границата на наказателното поле, Ник Волтемаде успя да отклони топката във вратата на вече плонжиралия Киел Шерпен.

Адем Зоргане отправи хубав удар в 23-ата минута, но право в ръцете на Ник Поуп.

Зоргане отправи нов много опасен удар от границата на наказателното поле на Нюкасъл в 24-ата минута, но Ник Поуп внимаваше, плонжира и изби топката.

Пет минути по-късно Трипиър центрира перфектно за Жоелинтон, който имаше отлична възможност, но прати топката покрай левия страничен стълб на вратата на Шерпен.

Ел Хадж направи добър пробив в 31-ата минута и навлезе в наказателното поле на Нюкасъл, но слабият му удар беше лесно уловен от Ник Поуп.

Съдията Урс Шнидер свири дузпа за Нюкасъл в 41-ата минута, след като Феде Лейзен извърши нарушение срещу Антъни Еланга в наказателното поле.

Антъни Гордън вкара топката в десния ъгъл на вратата на Шерпен, който се хвърли в другия ъгъл, а Нюкасъл поведе с 2:0 в 43-ата минута.

Пред Ел Хадж се откри нова не лоша възможност в 45-ата минута, но ударът му отново беше неточен и топката премина над напречната греда.

Антъни Еланга направи страхотно солово изпълнение в 47-ата минута, но ударът му бе париран от Киел Шерпен.

Белгийският отбор можеше да върне интригата в мача в 48-ата минута, когато Анан Халайли получи добър пас, премина покрай Дан Бърн, навлезе на скорост в наказателното поле и стреля, но покрай десния страничен стълб на вратата на Поуп.

Зоргане отправи коварен удар от границата на наказателното поле на Нюкасъл в 50-ата минута, но Поуп внимаваше и спаси.

Феде Лейзен игра с ръка в наказателното поле в 61-ата минута, като първоначално съдията Урс Шнидер подмина ситуацията, но след намесата на ВАР бе отсъдена нова дузпа за Нюкасъл.

Антъни Гордън реализира дузпата в 64-ата минута, като прати топката в долния ляв ъгъл на вратата, а резултатът стана 3:0 за гостите.

Ел Хадж имаше нова възможност в 69-ата минута, когато от дъгата на наказателното поле на Нюкасъл стреля, но топката профуча над напречната греда и излезе в аут.

Софиан Буфал отправи хубав удар в 80-ата минута, но Ник Поуп спаси.

Веднага след това Нюкасъл организира бърза контраатака, която завърши с четвърти гол във вратата на домакините. Антъни Гордън отне топката пред наказателното поле на “свраките”. Той с дълъг пас намери Уилям Осула, който след това комбинира с Харви Барнс, който с хубав завършващ удар вкара топката във вратата на Киел Шерпен.

Гостите можеха да вкарат и пети гол в 90-ата минута чрез Сандро Тонали, но Шерпен направи впечатляващо спасяване, избивайки топката в корнер.

Нюкасъл записа първа победа и има 3 точки, след като в първия кръг допусна домакинско поражение от Барселона. Роял Юнион Сен Жилоаз допусна първо поражение, след като спечели гостуването си на ПСВ Айндховен пред това.

В третия кръг Роял Юнион Сен Жилоаз е домакин на Интер, а Нюкасъл посреща Бенфика на Жозе Моуриньо.