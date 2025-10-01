НА ЖИВО
          Обвиниха мъж за склоняване към проституция и незаконно лишаване от свобода на две жени

          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          Прокуратурата привлече като обвиняем мъж, заподозрян в склоняване към проституция и противозаконно лишаване от свобода на две жени, съобщиха от държавното обвинение.

          Срещу него са повдигнати две обвинения. Първото е за това, че в периода от юни до 29 септември в Стара Загора е набрал и приел 25-годишна жена с цел тя да бъде използвана за извършване на развратни действия, независимо от съгласието ѝ.

          Второто обвинение е за аналогично деяние, извършено спрямо 17-годишно момиче в периода от началото на септември до 29 септември, също в Стара Загора.

          По данни от разследването, обвиняемият е осигурил жилища, в които двете жени предоставяли сексуални услуги срещу заплащане. По-голямата част от получените средства те предавали на него.

          Свидетелски показания сочат, че мъжът е употребявал наркотични вещества и през последния месец е проявявал агресия към жените. Те ежедневно били подлагани на физическо насилие, включително побои и заплахи. Освен това, мъжът ги е заключвал в жилището и не им е позволявал да го напускат.

          На 29 септември една от жените успяла да избяга и е подала сигнал в полицията. Обвиняемият е задържан за срок от 72 часа, като предстои прокуратурата да внесе искане за налагане на постоянна мярка „задържане под стража“.

          - Реклама -

          Крива зебра в сърцето на София: Грешка, провокация или самодейно изкуство? (СНИМКИ) Крива зебра в сърцето на София: Грешка, провокация или самодейно изкуство? (СНИМКИ)

