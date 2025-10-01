НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 02.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Окончателна проверка на язовирите в Добричко: Одринци е запълнен едва на 6%

          2
          30
          Снимка: Уикипедия
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Сподели
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          В изпълнение на ангажиментите, областният управител издаде заповед за състав на комисия от експерти, които извършват огледи на язовирите и речните корита на територията на област Добрич. Припомняме, че такива проверки се извършват два пъти годишно – през пролетта и есента, с цел да се оцени състоянието на съоръженията, водоемите, обемите им, както и състоянието на речните корита и дерета.

          - Реклама -

          На 30 септември експертите от състава на комисията, имащи отношение към проблематиката, извършиха проверка на най-големия язовир в областта – язовир Одринци. От направения оглед на място бе констатирано, че кулата и стената на водоема са в изправност. Сериозно влияние оказват засушаването и липсата на валежи – към момента едва около 6% от капацитета на язовира е запълнен, като нивото на водата е изключително ниско.

          Крива зебра в сърцето на София: Грешка, провокация или самодейно изкуство? (СНИМКИ) Крива зебра в сърцето на София: Грешка, провокация или самодейно изкуство? (СНИМКИ)

          От „Напоителни системи“ и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор са категорични, че промяната в климата оказва сериозно влияние върху водните обеми както в област Добрич, така и в цялата страна.

          Представител на „Напоителни системи“ заяви, че няма източване на язовир Одринци и допълни, че риболовът в момента е разрешен, при условие че гражданите разполагат с валиден и платен риболовен билет, издаден от съответното ловно-рибарско дружество.

          Проверките ще продължат до края на седмицата, след което ще бъде изготвен доклад за състоянието на всички язовири и речни корита в областта.

          В изпълнение на ангажиментите, областният управител издаде заповед за състав на комисия от експерти, които извършват огледи на язовирите и речните корита на територията на област Добрич. Припомняме, че такива проверки се извършват два пъти годишно – през пролетта и есента, с цел да се оцени състоянието на съоръженията, водоемите, обемите им, както и състоянието на речните корита и дерета.

          - Реклама -

          На 30 септември експертите от състава на комисията, имащи отношение към проблематиката, извършиха проверка на най-големия язовир в областта – язовир Одринци. От направения оглед на място бе констатирано, че кулата и стената на водоема са в изправност. Сериозно влияние оказват засушаването и липсата на валежи – към момента едва около 6% от капацитета на язовира е запълнен, като нивото на водата е изключително ниско.

          Крива зебра в сърцето на София: Грешка, провокация или самодейно изкуство? (СНИМКИ) Крива зебра в сърцето на София: Грешка, провокация или самодейно изкуство? (СНИМКИ)

          От „Напоителни системи“ и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор са категорични, че промяната в климата оказва сериозно влияние върху водните обеми както в област Добрич, така и в цялата страна.

          Представител на „Напоителни системи“ заяви, че няма източване на язовир Одринци и допълни, че риболовът в момента е разрешен, при условие че гражданите разполагат с валиден и платен риболовен билет, издаден от съответното ловно-рибарско дружество.

          Проверките ще продължат до края на седмицата, след което ще бъде изготвен доклад за състоянието на всички язовири и речни корита в областта.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Полицията разби мини лаборатория за канабис в Карнобат

          Красимир Попов -
          Близо 4 килограма суха канабисова маса и 21 растения са иззети при полицейска акция в Карнобат, съобщи БНТ. Операцията е проведена от служители на Районното...
          Политика

          България търси регионални договори за газ през терминала в Александруполис

          Красимир Попов -
          България работи за осигуряване на дългосрочни доставки на природен газ за страната и съседните държави чрез резервирания капацитет на терминала в гръцкия град Александруполис,...
          Политика

          Съветът на Европа прекрати постмониторинговия диалог с България след 26 години

          Красимир Попов -
          След повече от четвърт век наблюдение, Съветът на Европа официално затвори постмониторинговия диалог с България. Решението бе взето след гласуване в пленарната зала, където...

          2 КОМЕНТАРА

          2. Под добруджанското плато е море от вода! просто трябва дълбок сондаж! А НЕ! ОТРОВИ! от съоръжения за шихтов газ!

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions