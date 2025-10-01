Окончателна проверка на язовирите в Добричко: Одринци е запълнен едва на 6%

В изпълнение на ангажиментите, областният управител издаде заповед за състав на комисия от експерти, които извършват огледи на язовирите и речните корита на територията на област Добрич. Припомняме, че такива проверки се извършват два пъти годишно – през пролетта и есента, с цел да се оцени състоянието на съоръженията, водоемите, обемите им, както и състоянието на речните корита и дерета.

- Реклама -

На 30 септември експертите от състава на комисията, имащи отношение към проблематиката, извършиха проверка на най-големия язовир в областта – язовир Одринци. От направения оглед на място бе констатирано, че кулата и стената на водоема са в изправност. Сериозно влияние оказват засушаването и липсата на валежи – към момента едва около 6% от капацитета на язовира е запълнен, като нивото на водата е изключително ниско.

От „Напоителни системи“ и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор са категорични, че промяната в климата оказва сериозно влияние върху водните обеми както в област Добрич, така и в цялата страна.

Представител на „Напоителни системи“ заяви, че няма източване на язовир Одринци и допълни, че риболовът в момента е разрешен, при условие че гражданите разполагат с валиден и платен риболовен билет, издаден от съответното ловно-рибарско дружество.

Проверките ще продължат до края на седмицата, след което ще бъде изготвен доклад за състоянието на всички язовири и речни корита в областта.