НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 01.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          ОРАНЖЕВ КОД: Първият сняг идва утре (КАРТА)

          3
          748
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Днес облачността ще бъде разкъсана, но над много райони предимно значителна. Следобед на отделни места в Рило-Родопската област ще превали дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат от 15°–16° в Западна България до 23° в югоизточните райони, в София – около 16°. През нощта от запад ще започнат валежи от дъжд – началото на очаквана усложнена метеорологична обстановка, съобщават от НИМХ.

          - Реклама -

          Утре, 2 октомври

          Ще бъде облачно, ветровито и с повсеместни валежи от дъжд, значителни в Западна и Централна България. Ще духа умерен, в Източна България – силен вятър от североизток.

          • Минимални температури: 6°–11°, в София около 5°.
          • Максимални температури: 8°–13°, в София около 8°.
          Предупреждение за туристите: дъжд, сняг и застудяване в планините Предупреждение за туристите: дъжд, сняг и застудяване в планините

          Обявени кодове за опасно време:

          • Оранжев код за обилни валежи от дъжд и сняг в областите: Видин, Монтана, част от Враца, Ловеч, София област, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали и част от Хасково.
          • Жълт код за дъжд – София-град, Перник, Кюстендил, Благоевград, части от Видин, Монтана и Враца, Плевен, Велико Търново, Габрово, Стара Загора, Сливен и др.
          • Жълт код за вятър – Източна България (Силистра, Добрич, Шумен, Варна, Разград, Бургас, Ямбол).
          Карта НИМХ

          През нощта срещу петък с понижаването на температурите в Западна България дъждът ще преминава в мокър сняг.

          В планините

          Облачно, ветровито, с валежи от сняг (под 1200 м – дъжд). Очаква се образуване на снежна покривка, възможни са щети поради натрупване върху листна маса.

          • Температура на 1200 м: около 5°.
          • Температура на 2000 м: около -1°.

          По Черноморието

          Облачно, ветровито, с валежи – по-интензивни по южното крайбрежие.

          • Температури: 15°–17°.
          • Температура на морската вода: 21°–22°.
          • Вълнение: 3–4 бала.

          Петък

          Валежите ще продължат, на много места интензивни. С продължаващото застудяване в Западна България над 600–700 м дъждът ще преминава в сняг. В планините ще се натрупва покривка.

          • Температури: 4°–5° във високите полета, 20°–22° в крайните югоизточни райони.

          Събота

          Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от запад-северозапад.

          • В Източна България: облачно със слаби валежи.
          • В Западна България: облачността ще се разкъсва.
          • Минимални температури: 3°–8° (по Черноморието до 10°–12°).
          • Максимални: 12°–17°.
          Зимата почука на вратата: Мусала посрещна първия сняг (ВИДЕО) Зимата почука на вратата: Мусала посрещна първия сняг (ВИДЕО)

          Днес облачността ще бъде разкъсана, но над много райони предимно значителна. Следобед на отделни места в Рило-Родопската област ще превали дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат от 15°–16° в Западна България до 23° в югоизточните райони, в София – около 16°. През нощта от запад ще започнат валежи от дъжд – началото на очаквана усложнена метеорологична обстановка, съобщават от НИМХ.

          - Реклама -

          Утре, 2 октомври

          Ще бъде облачно, ветровито и с повсеместни валежи от дъжд, значителни в Западна и Централна България. Ще духа умерен, в Източна България – силен вятър от североизток.

          • Минимални температури: 6°–11°, в София около 5°.
          • Максимални температури: 8°–13°, в София около 8°.
          Предупреждение за туристите: дъжд, сняг и застудяване в планините Предупреждение за туристите: дъжд, сняг и застудяване в планините

          Обявени кодове за опасно време:

          • Оранжев код за обилни валежи от дъжд и сняг в областите: Видин, Монтана, част от Враца, Ловеч, София област, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали и част от Хасково.
          • Жълт код за дъжд – София-град, Перник, Кюстендил, Благоевград, части от Видин, Монтана и Враца, Плевен, Велико Търново, Габрово, Стара Загора, Сливен и др.
          • Жълт код за вятър – Източна България (Силистра, Добрич, Шумен, Варна, Разград, Бургас, Ямбол).
          Карта НИМХ

          През нощта срещу петък с понижаването на температурите в Западна България дъждът ще преминава в мокър сняг.

          В планините

          Облачно, ветровито, с валежи от сняг (под 1200 м – дъжд). Очаква се образуване на снежна покривка, възможни са щети поради натрупване върху листна маса.

          • Температура на 1200 м: около 5°.
          • Температура на 2000 м: около -1°.

          По Черноморието

          Облачно, ветровито, с валежи – по-интензивни по южното крайбрежие.

          • Температури: 15°–17°.
          • Температура на морската вода: 21°–22°.
          • Вълнение: 3–4 бала.

          Петък

          Валежите ще продължат, на много места интензивни. С продължаващото застудяване в Западна България над 600–700 м дъждът ще преминава в сняг. В планините ще се натрупва покривка.

          • Температури: 4°–5° във високите полета, 20°–22° в крайните югоизточни райони.

          Събота

          Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от запад-северозапад.

          • В Източна България: облачно със слаби валежи.
          • В Западна България: облачността ще се разкъсва.
          • Минимални температури: 3°–8° (по Черноморието до 10°–12°).
          • Максимални: 12°–17°.
          Зимата почука на вратата: Мусала посрещна първия сняг (ВИДЕО) Зимата почука на вратата: Мусала посрещна първия сняг (ВИДЕО)

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Съветът на Европа прекрати постмониторинговия диалог с България след 26 години

          Красимир Попов -
          След повече от четвърт век наблюдение, Съветът на Европа официално затвори постмониторинговия диалог с България. Решението бе взето след гласуване в пленарната зала, където...
          България

          Павлов: Интересът на „Елиът Мениджмънт“ към Балкански поток не е случаен

          Ирина Илиева -
          В предаването „Контра“ Пламен Павлов коментира темата за транзита на руски газ през България и международните енергийни интереси. По думите му държавното предприятие Булгартрансгаз...
          Политика

          Парламентът обсъжда ключови законови промени и въпроси за националната сигурност

          Красимир Попов -
          В четвъртък Народното събрание ще проведе интензивен законодателен ден с редица важни точки в дневния ред, предаде БГНЕС. На първо четене ще бъдат гласувани: промените в...

          3 КОМЕНТАРА

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions