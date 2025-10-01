ОРАНЖЕВ КОД: Първият сняг идва утре (КАРТА)

Днес облачността ще бъде разкъсана, но над много райони предимно значителна. Следобед на отделни места в Рило-Родопската област ще превали дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат от 15°–16° в Западна България до 23° в югоизточните райони, в София – около 16°. През нощта от запад ще започнат валежи от дъжд – началото на очаквана усложнена метеорологична обстановка, съобщават от НИМХ.

Утре, 2 октомври

Ще бъде облачно, ветровито и с повсеместни валежи от дъжд, значителни в Западна и Централна България. Ще духа умерен, в Източна България – силен вятър от североизток.

Минимални температури: 6°–11° , в София около 5°.

, в София около 5°. Максимални температури: 8°–13°, в София около 8°.

Обявени кодове за опасно време:

Оранжев код за обилни валежи от дъжд и сняг в областите: Видин, Монтана, част от Враца, Ловеч, София област, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали и част от Хасково.

за обилни валежи в областите: Видин, Монтана, част от Враца, Ловеч, София област, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали и част от Хасково. Жълт код за дъжд – София-град, Перник, Кюстендил, Благоевград, части от Видин, Монтана и Враца, Плевен, Велико Търново, Габрово, Стара Загора, Сливен и др.

– София-град, Перник, Кюстендил, Благоевград, части от Видин, Монтана и Враца, Плевен, Велико Търново, Габрово, Стара Загора, Сливен и др. Жълт код за вятър – Източна България (Силистра, Добрич, Шумен, Варна, Разград, Бургас, Ямбол).

Карта НИМХ

През нощта срещу петък с понижаването на температурите в Западна България дъждът ще преминава в мокър сняг.

В планините

Облачно, ветровито, с валежи от сняг (под 1200 м – дъжд). Очаква се образуване на снежна покривка, възможни са щети поради натрупване върху листна маса.

Температура на 1200 м: около 5°.

Температура на 2000 м: около -1°.

По Черноморието

Облачно, ветровито, с валежи – по-интензивни по южното крайбрежие.

Температури: 15°–17° .

. Температура на морската вода: 21°–22° .

. Вълнение: 3–4 бала.

Петък

Валежите ще продължат, на много места интензивни. С продължаващото застудяване в Западна България над 600–700 м дъждът ще преминава в сняг. В планините ще се натрупва покривка.

Температури: 4°–5° във високите полета, 20°–22° в крайните югоизточни райони.

Събота

Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от запад-северозапад.