      сряда, 01.10.25
          Откриха пет антични селища по трасето на магистрала Русе – Велико Търново

          Снимка: БГНЕС
          Пет антични селища бяха разкрити по трасето на бъдещата магистрала Русе – Велико Търново, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Археологическите обекти обаче няма да възпрепятстват строителството на стратегическия път.

          В момента дейностите са съсредоточени върху участъка на обходния маршрут при град Бяла и по укрепването на льосовите почви. Според данните над 60% от обезщетенията на собствениците вече са изплатени, предаде БНТ.

          Проектът е на стойност над 2 млрд. лева и се очаква магистралата да бъде пусната в експлоатация до края на 2029 година.

