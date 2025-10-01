Откриха пет антични селища по трасето на магистрала Русе – Велико Търново

Пет антични селища бяха разкрити по трасето на бъдещата магистрала Русе – Велико Търново, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Археологическите обекти обаче няма да възпрепятстват строителството на стратегическия път.

- Реклама -

В момента дейностите са съсредоточени върху участъка на обходния маршрут при град Бяла и по укрепването на льосовите почви. Според данните над 60% от обезщетенията на собствениците вече са изплатени, предаде БНТ.

Проектът е на стойност над 2 млрд. лева и се очаква магистралата да бъде пусната в експлоатация до края на 2029 година.