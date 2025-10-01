Откриването на новата отсечка на магистрала „Хемус“ ще се забави

Откриването на новия участък от магистрала „Хемус“ ще се забави с един или два дни поради мерки за безопасност. Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов по време на блицконтрола в ресорната парламентарна комисия.
- Реклама -
По думите му отсечката е напълно завършена, но в момента се извършват тестове за сцепление, а приемателната комисия заседава, за да издаде необходимия акт за въвеждането ѝ в експлоатация.
Министърът допълни, че до края на октомври предстои пускането и на още един участък от магистралата с дължина около 3 км.
Откриването на новия участък от магистрала „Хемус“ ще се забави с един или два дни поради мерки за безопасност. Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов по време на блицконтрола в ресорната парламентарна комисия.
- Реклама -
По думите му отсечката е напълно завършена, но в момента се извършват тестове за сцепление, а приемателната комисия заседава, за да издаде необходимия акт за въвеждането ѝ в експлоатация.
Министърът допълни, че до края на октомври предстои пускането и на още един участък от магистралата с дължина около 3 км.