      четвъртък, 02.10.25
          - Реклама -
          Откриването на новата отсечка на магистрала „Хемус" ще се забави

          Камелия Григорова
          Откриването на новия участък от магистрала „Хемус“ ще се забави с един или два дни поради мерки за безопасност. Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов по време на блицконтрола в ресорната парламентарна комисия.

          По думите му отсечката е напълно завършена, но в момента се извършват тестове за сцепление, а приемателната комисия заседава, за да издаде необходимия акт за въвеждането ѝ в експлоатация.

          Гражданите спокойно могат да изчакат още ден – два, за да сме сигурни, че всичко е както трябва, допълни министърът.

          Министърът допълни, че до края на октомври предстои пускането и на още един участък от магистралата с дължина около 3 км.

