Парламентът не разгледа създаването на комисия за „премиерския хотел“

Депутатите не стигнаха до точката за създаване на временна комисия около бъдещия хотел „Хаяши“, свързван със семейството на премиера Росен Желязков. Искането беше на „Възраждане“ и влезе в дневния ред по право, но денят премина в обсъждане на промените в Закона за конкуренцията, които дават достъп на КЗК до трафични данни.

Заседанието беше накъсано от няколко почивки – за снимки с волейболните ни вицешампиони, за откриване на изложба и по искане на ДПС. Залата отказа удължаване на времето, въпреки настояването на „Възраждане“

„Поне в това опозицията да е обединена, да не позволява на мнозинството да прокарва всяка една своя линия без съпротива“, заяви Искра Михайлова („Възраждане“).

Атанас Атанасов (БСП) отвърна, че депутатите имат по-важна работа – „бюджетната комисия трябва да обсъжда отпускането на пари за водната криза в Плевен. И това е дневният ред на хората“.

Тъй като точките на „Възраждане“ и ПП-ДБ не бяха разгледани, те отпадат от седмичната програма.

От утре дневният ред ще се подрежда от управляващото мнозинство.