Парламентът не разгледа създаването на комисия за „премиерския хотел“

Депутатите не стигнаха до точката за създаване на временна комисия около бъдещия хотел „Хаяши“, свързван със семейството на премиера Росен Желязков. Искането беше на „Възраждане“ и влезе в дневния ред по право, но денят премина в обсъждане на промените в Закона за конкуренцията, които дават достъп на КЗК до трафични данни.
Заседанието беше накъсано от няколко почивки – за снимки с волейболните ни вицешампиони, за откриване на изложба и по искане на ДПС. Залата отказа удължаване на времето, въпреки настояването на „Възраждане“
Атанас Атанасов (БСП) отвърна, че депутатите имат по-важна работа – „бюджетната комисия трябва да обсъжда отпускането на пари за водната криза в Плевен. И това е дневният ред на хората“.
Тъй като точките на „Възраждане“ и ПП-ДБ не бяха разгледани, те отпадат от седмичната програма.
От утре дневният ред ще се подрежда от управляващото мнозинство.
какъв хотел бе ХОРА,
ВГЛЕДАЙТЕ СЕ, НА ПРЪВ ПОГЛЕД НА КАКВО ВИ ПРИЛИЧА????
Ще дойде видов ден….
Изхвърляне га тоя парламент
Нека го гледа прокуратурата тогава, защо парламента трябва да го прави какви са те, СЪД или какви там
И така ще бъде
🚨 Няма как да продължаваме така! Всички 240 организирани престъпници ни смятат за глупаци, а дори и в ЕС започват да ни третират като малоумници. 🇧🇬 С техните закони унищожиха страната ни, налагат правила, които нямат нищо общо с нашата култура и история. 😡 И сега влизаме в еврозоната с манипулирани данни! 😤 Време е за революция, защото няма друг начин да се освободим от хватката на престъпниците! 💪 Всеки ден сме заливани от корумпирани медии, но хубавото е, че българският народ вече не вярва на лъжите и започва да се обединява за справедливост! ✊
Страх ги е ..
.
Да се конфискува видно е че е корупционен модел придобит.
Мафията се защитава
То сигурно няма и хотел и водопад, за това няма така нареченият парламент да разглежда този огромен проблем!
Да се запали
Странно. За първи път се случва такова нещо 😏
Е как, има ли някой да се съмнява в противното!😡
