      сряда, 01.10.25
          Парламентът обсъжда ключови законови промени и въпроси за националната сигурност

          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          В четвъртък Народното събрание ще проведе интензивен законодателен ден с редица важни точки в дневния ред, предаде БГНЕС.

          На първо четене ще бъдат гласувани:

          • промените в Наказателния кодекс;
          • промените в Наказателно-процесуалния кодекс;
          • промени, свързани с Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС);
          • изменения в Закона за специалните разузнавателни средства;
          • промени в Закона за Държавна агенция „Разузнаване“.

          На второ четене депутатите ще подложат на вот промените в:

          • Закона за устройство на територията;
          • Закона за гражданското въздухоплаване.

          Следобед в Комисията по вътрешен ред и сигурност ще бъде изслушан министърът на вътрешните работи Даниел Митов.

          В Комисията за контрол над службите за сигурност предстои изслушване на и.ф. председателя на ДАНС Деньо Денев. Темите ще включват:

          • причините за водната криза в страната и последващите рискове за националната сигурност;
          • дейността на групировката „КУБ“ на територията на България и дали тя представлява заплаха за сигурността.

          2. С какво ще ни отбранявате с пробитите F16 ли. ⁉️
            А и никой не ни заплашва. ⁉️
            Фалшивите дронове и разни там групи за разузнаване си е една ДРБЕЛА ИЗМИСЛИЦА.
            Друг е въпроса, че Европа и Америка искат да продължат войната,на всяка цена… ⁉️

