Парламентът обсъжда ключови законови промени и въпроси за националната сигурност

В четвъртък Народното събрание ще проведе интензивен законодателен ден с редица важни точки в дневния ред, предаде БГНЕС.

На първо четене ще бъдат гласувани:

промените в Наказателния кодекс ;

; промените в Наказателно-процесуалния кодекс ;

; промени, свързани с Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС);

(ДАНС); изменения в Закона за специалните разузнавателни средства ;

; промени в Закона за Държавна агенция „Разузнаване“.

На второ четене депутатите ще подложат на вот промените в:

Закона за устройство на територията ;

; Закона за гражданското въздухоплаване.

Следобед в Комисията по вътрешен ред и сигурност ще бъде изслушан министърът на вътрешните работи Даниел Митов.

В Комисията за контрол над службите за сигурност предстои изслушване на и.ф. председателя на ДАНС Деньо Денев. Темите ще включват: