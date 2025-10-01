Парламентът обсъжда ключови законови промени и въпроси за националната сигурност

В четвъртък Народното събрание ще проведе интензивен законодателен ден с редица важни точки в дневния ред, предаде БГНЕС.
На първо четене ще бъдат гласувани:
- промените в Наказателния кодекс;
- промените в Наказателно-процесуалния кодекс;
- промени, свързани с Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС);
- изменения в Закона за специалните разузнавателни средства;
- промени в Закона за Държавна агенция „Разузнаване“.
На второ четене депутатите ще подложат на вот промените в:
- Закона за устройство на територията;
- Закона за гражданското въздухоплаване.
Следобед в Комисията по вътрешен ред и сигурност ще бъде изслушан министърът на вътрешните работи Даниел Митов.
В Комисията за контрол над службите за сигурност предстои изслушване на и.ф. председателя на ДАНС Деньо Денев. Темите ще включват:
- причините за водната криза в страната и последващите рискове за националната сигурност;
- дейността на групировката „КУБ“ на територията на България и дали тя представлява заплаха за сигурността.
Е в такива ситуации на уж паника се променят и приемат най „хубавите“ закони…
С какво ще ни отбранявате с пробитите F16 ли. ⁉️
А и никой не ни заплашва. ⁉️
Фалшивите дронове и разни там групи за разузнаване си е една ДРБЕЛА ИЗМИСЛИЦА.
Друг е въпроса, че Европа и Америка искат да продължат войната,на всяка цена… ⁉️