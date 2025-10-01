Патриарх Даниил поздрави националния отбор по волейбол

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил се срещна днес в сградата на Светия синод с мъжкия национален отбор по волейбол и треньорския щаб. На срещата присъства и министърът на младежта и спорта Иван Пешев.
- Реклама -
Повод за срещата бе успешното представяне на българските волейболисти на Световното първенство във Филипините, където отборът завоюва сребърни медали.
Той подчерта, че успехът е плод на смирение и единение:
Той подчерта, че успехът е плод на смирение и единение:
Според него успехите не са само плод на труд, но и на Божията благодат:
В края на срещата патриарх Даниил поздрави отбора за постигнатите резултати и им пожела още много бъдещи успехи.
Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил се срещна днес в сградата на Светия синод с мъжкия национален отбор по волейбол и треньорския щаб. На срещата присъства и министърът на младежта и спорта Иван Пешев.
- Реклама -
Повод за срещата бе успешното представяне на българските волейболисти на Световното първенство във Филипините, където отборът завоюва сребърни медали.
Той подчерта, че успехът е плод на смирение и единение:
Той подчерта, че успехът е плод на смирение и единение:
Според него успехите не са само плод на труд, но и на Божията благодат:
В края на срещата патриарх Даниил поздрави отбора за постигнатите резултати и им пожела още много бъдещи успехи.
Остават дружествата на жените, пенсионерите, земеделците, животновъдите и т. н.
Офф
И този се нареди😂
Yordanka Shopova Той ще им чете за здраве.
Yordanka Shopova Ти па коя си?😁🤣
Yordanka Shopova 🤣
I learned something new today. Appreciate your work!