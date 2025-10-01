Патриарх Даниил поздрави националния отбор по волейбол

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил се срещна днес в сградата на Светия синод с мъжкия национален отбор по волейбол и треньорския щаб. На срещата присъства и министърът на младежта и спорта Иван Пешев.

Повод за срещата бе успешното представяне на българските волейболисти на Световното първенство във Филипините, където отборът завоюва сребърни медали.

„Второто място на такъв престижен турнир говори за изключителен професионализъм, за спортна класа на световно равнище. Това изключително много радва всички, защото в крайна сметка отборът на България завоюва това място“, каза патриарх Даниил.

Той подчерта, че успехът е плод на смирение и единение:

„С егоизъм не се печели нищо. В колективната игра, когато някой има талант и възможности, останалите го подпомагат – това е сила, а не егоизъм“, каза още българският патриарх.

„Любовта е по-важна. Подкрепата е важна. Винаги ще имате тази подкрепа, защото радостта ви е споделена радост“, добави още патриарх Даниил.

Според него успехите не са само плод на труд, но и на Божията благодат:

Ние се трудим, даваме всичко от себе си, но без Божията какво щяхме да правим?, отбеляза патриарх Даниил.

В края на срещата патриарх Даниил поздрави отбора за постигнатите резултати и им пожела още много бъдещи успехи.