Пациент нападна екип на Спешна помощ в Перник

Инцидент с агресия срещу медицински екип на Спешна помощ се разигра рано сутринта в понеделник в Перник. Пациент в неадекватно състояние е ударил в лицето шофьора на линейката, съобщава bTV.

Според д-р Наталия Вашенко от спешния екип, мъжът е проявил агресия още при първия опит за преглед – нападнал е и нея, когато тя се е опитала да измери кръвното му налягане.

Поради тежкото му състояние и физическата му нестабилност, се е наложило да бъде пренесен от петия етаж до линейката с помощта на брезент. В пренасянето са участвали доброволци и колеги на екипа.

Пациентът е страдал от чернодробна цироза, енцефалопатия и епилепсия.

„Проявяваше агресия към всички около него – медици, шофьори и близки. В момента, в който шофьорът се опита да го настани в линейката, последва удар в лицето и травма на лявото око“, обясни д-р Вашенко.

При опит да бъде прегледан, мъжът нанесъл удар в лицето на шофьора на линейката. Пострадалият е прегледан в очно отделение, където е установена травма на очната ябълка. Той е освидетелстван и в съдебна медицина, като се оплаква и от силно главоболие.

От полицията в Перник потвърждават за инцидента, като посочват, че мъжът е „закачил“ шофьора в областта на бузата. Медиците са подали сигнал и са потърсили съдействие от органите на реда.

„Помощни средства като белезници се използват единствено при задържане за срок до 24 часа и при наличие на данни за извършено престъпление. Конвоирането на лица се извършва със специализирани автомобили, а не с линейки“, обясняват още от пернишката полиция.

По данни на Българския лекарски съюз (БЛС) над 2000 медици в страната са ставали жертва на физическа агресия от страна на пациенти. Повече от 385 000 българи са били свидетели на подобни инциденти. Сред основните фактори за тази тревожна тенденция се посочват липсата на уважение към медицинските специалисти, емоционален стрес у пациентите, както и употребата на алкохол и наркотични вещества.