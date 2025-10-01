Павлов: Интересът на „Елиът Мениджмънт“ към Балкански поток не е случаен

В предаването „Контра“ Пламен Павлов коментира темата за транзита на руски газ през България и международните енергийни интереси. По думите му държавното предприятие Булгартрансгаз получава около 540 млн. лева годишно за транзита по съществуващата инфраструктура, като договорът е в сила до 2029 г.

„Това означава, че имаме гарантирани над 2,5 млрд. лева приходи към бюджета", подчерта Павлов.

Той обърна внимание и на сигналите за интерес от американския фонд „Елиът Мениджмънт“ към стратегически енергийни проекти като „Северен поток“ и „Турски поток“. Според него посещението на българска делегация в Ню Йорк по време на сесията на ООН е било с конкретна енергийна цел.