      четвъртък, 02.10.25
          Пеевски: С Борисов обсъдихме закриването на „Автомобилна администрация"

          Лидерът на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски заяви, че е обсъдил закриването на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ с председателя на ГЕРБ Борисов.

          „По тази тема подкрепям г-н Борсиов. разговаряхме сутринта да ги закрием направо“, заяви Пеевски в кулоарите на парламнета и допълни, че е възможно агенцията да стане част от структурата на Министерството на вътрешните работи.

          Очаквайте още подробности!

          Нямам думи,това прасе командва държавата,Абе вие луди ли сте,как стана това бе политици продажни и страхливи

          ТОЛ КАМЕРИТЕ…ПАК НА ТЯХ ЗАЛАГАТ ..А ПЪК МНОЗИНА НЕ ИМ ВЯРВАТ .НА КАМЕРИТЕ . И НА "ТЯХ"…БЪЛГАРИТЕ ЩЕ ХОДЯТ СКОРО ПЕША . САМО ЧЕ, ЩЕ ИМ ИМПЛАНТИРАТ КРАЧКОМЕР ..ОТТЪРВАНЕ НЯМА , ЕЙЙ..!!

