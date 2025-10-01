Петър Петров: Няма вечни коалиционни партньори

Това каза депутатът от ПП „Възраждане“ Петър Петров, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Петров коментира предстоящото приемане на еврото. По думите му към настоящия момент това изглежда неизбежно, въпреки увереността на партията му, че това ще е пагубно за страната.
Депутатът от „Възраждане“ изрази притеснение относно дефицита в бюджета. Той посочи, че към момента и борбата със спекулата не е успешна.
