Петър Петров: Няма вечни коалиционни партньори

„Няма вечни коалиционни партньори, така че и настоящите такива могат да се разделят и управлението да падне.“

Това каза депутатът от ПП „Възраждане“ Петър Петров, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Петров коментира предстоящото приемане на еврото. По думите му към настоящия момент това изглежда неизбежно, въпреки увереността на партията му, че това ще е пагубно за страната.

Депутатът от „Възраждане“ изрази притеснение относно дефицита в бюджета. Той посочи, че към момента и борбата със спекулата не е успешна.