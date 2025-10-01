НА ЖИВО
      сряда, 01.10.25
          Петър Петров: Няма вечни коалиционни партньори

          „Няма вечни коалиционни партньори, така че и настоящите такива могат да се разделят и управлението да падне.“

          Това каза депутатът от ПП „Възраждане“ Петър Петров, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Петров коментира предстоящото приемане на еврото. По думите му към настоящия момент това изглежда неизбежно, въпреки увереността на партията му, че това ще е пагубно за страната.

          Депутатът от „Възраждане“ изрази притеснение относно дефицита в бюджета. Той посочи, че към момента и борбата със спекулата не е успешна.

          „Положението става все по-лошо и българските граждани трябва да си дават сметка за това“, посочи още гостът.

