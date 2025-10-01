НА ЖИВО
          Пияна шофьорка паркира в подлез (СНИМКИ)

          В ранните сутрешни часове на неделя 30-годишна шофьорка под въздействието на алкохол предизвика тежко пътнотранспортно произшествие в Загреб, съобщи хърватската медия „Индекс“.

          Жената напълно губи контрол над превозното средство, управлявайки автомобила си с 1,38 промила алкохол в кръвта, вследствие на което тя се блъска в подлез на улица „Велимир Шкорпика“.

          Колата бива „паркирана“ вертикално до стената на подлеза, разбира се – доста смачкана.

          В социалните мрежи беше разпространена публикация, в която загребските пожарникари съобщиха за всичко след инцидента. Пожарникарите от загребската пожарна служба посочиха интересно съвпадение – само няколко часа преди инцидента те проведоха пътнотранспортно учение с колеги от чужбина и подчертаха, че подобно обучение може да се превърне в животоспасяващо.

          1 коментар

          1. пак ли? да сложат надпис само за пешеходци! на стъпалата. Някой не знаят правилника освен че и пият

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

