Пияна шофьорка паркира в подлез (СНИМКИ)

В ранните сутрешни часове на неделя 30-годишна шофьорка под въздействието на алкохол предизвика тежко пътнотранспортно произшествие в Загреб, съобщи хърватската медия „Индекс“.

- Реклама -

Жената напълно губи контрол над превозното средство, управлявайки автомобила си с 1,38 промила алкохол в кръвта, вследствие на което тя се блъска в подлез на улица „Велимир Шкорпика“.

Колата бива „паркирана“ вертикално до стената на подлеза, разбира се – доста смачкана.

В социалните мрежи беше разпространена публикация, в която загребските пожарникари съобщиха за всичко след инцидента. Пожарникарите от загребската пожарна служба посочиха интересно съвпадение – само няколко часа преди инцидента те проведоха пътнотранспортно учение с колеги от чужбина и подчертаха, че подобно обучение може да се превърне в животоспасяващо.