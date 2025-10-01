НА ЖИВО
          Пламъци край болницата в Свиленград, огънят обхвана къщи и коли

          Снимка: БГНЕС
          Голям пожар избухна край Свиленград, като пламъците са бушували в близост до МБАЛ – Свиленград и електрическа подстанция.

          Огънят е тръгнал от лозов масив по пътя за село Момково, като силният вятър бързо е разпространил огнената стихия към града. В резултат на това са обхванати две къщи в ромската махала и няколко автомобила.

          Тежка катастрофа в София отне един човешки живот Тежка катастрофа в София отне един човешки живот

          Пожарът е овладян с усилията на екипи от пожарната, служители на болницата и доброволци. Благодарение на бързата реакция, не се е наложила евакуация на пациенти, нито е било прекъснато електрозахранването в града.

