Пламъци край болницата в Свиленград, огънят обхвана къщи и коли

Голям пожар избухна край Свиленград, като пламъците са бушували в близост до МБАЛ – Свиленград и електрическа подстанция.

Огънят е тръгнал от лозов масив по пътя за село Момково, като силният вятър бързо е разпространил огнената стихия към града. В резултат на това са обхванати две къщи в ромската махала и няколко автомобила.

Пожарът е овладян с усилията на екипи от пожарната, служители на болницата и доброволци. Благодарение на бързата реакция, не се е наложила евакуация на пациенти, нито е било прекъснато електрозахранването в града.