      сряда, 01.10.25
          Плащанията от НОИ за октомври: Дати за пенсии и обезщетения (ВИДЕО)

          На 2 октомври 2025 г. ще бъдат изплатени обезщетенията за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, както и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец септември.

          Изплащането на пенсиите за октомври 2025 г. чрез пощенските станции ще започне на 7 октомври (вторник) и ще приключи на 20 октомври (понеделник).

          За пенсионерите, които получават пенсиите си по банков път, преводите ще бъдат извършени на 7 октомври 2025 г., информираха от НОИ.

          Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през октомври е 15 октомври (сряда).

          Информацията за всички видове плащания от Националния осигурителен институт (НОИ) към осигурените лица и пенсионерите се актуализира всеки месец и е достъпна в рубриката „Календар на плащанията“ на официалния сайт на институцията.

