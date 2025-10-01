Поетапни водни режими в Бурса заради ниско ниво на язовирите

Службата по водоснабдяване и канализация на Бурса (BUSKİ) обяви въвеждането на поетапни водни режими в различни части на града в следващите десет дни, съобщава ТРТ Хабер, цитирани от БТА.

По данни на местните власти, нивото на водата в язовирите, които захранват 3-милионния град, е спаднало драстично в края на лятото.

Към момента:

Язовир Доганджъ (обем 43 милиона кубични метра) е запълнен само на 6,8% ,

(обем 43 милиона кубични метра) е запълнен само на , Язовир Нилюфер (обем 60 милиона кубични метра) е напълно пресъхнал,

(обем 60 милиона кубични метра) е напълно пресъхнал, Язовирът Чънарджък (обем 75 милиона кубични метра), който от септември се захранва с допълнително по 110 000 куб. м вода на ден, също е достигнал критично ниско ниво – 3,34% от пълния му обем.

От BUSKİ информираха, че водата ще бъде спирана поетапно в различни части на града в периода от 1 до 10 октомври.

Прекъсванията ще продължат 12 часа дневно – от 17:00 ч. до 05:00 ч. на следващия ден.