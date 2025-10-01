НА ЖИВО
          Полицията откри избягало дете от социален дом и издирван свидетел в Кюстендил

          Дете, избягало от социална институция в Дупница, беше открито от полицията в Кюстендил, съобщиха от ОДМВР – Кюстендил.

          Непълнолетното момиче е било обявено за общодържавно издирване като лице, напуснало социален дом. Открито е в жилище в града в добро здравословно състояние и е върнато обратно в институцията.

          При друга проверка органите на реда са установили и 27-годишен мъж, обявен за издирване с категория „свидетел“ по досъдебно производство. Издирващата го структура е уведомена.

