Полицията засече за един ден 18 пияни и 4 дрогирани водачи

14 178 моторни превозни средства са проверени в рамките на специализирана полицейска операция, насочена към спазването на Закона за движението по пътищата, съобщиха от МВР.

Проверени са 16 939 водачи и пътници. В резултат са съставени 4102 фиша и 643 акта за административни нарушения.

Основен фокус на операцията е предотвратяването на шофиране под въздействие на алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни водачи.

Само за последното денонощие са установени 18 случая на водачи, седнали зад волана след употреба на алкохол – 11 от тях с концентрация между 0,5 и 1,2 промила, а 7 – с над 1,2 промила. Един водач е отказал да бъде тестван.

Четирима шофьори са засечени да управляват автомобил под въздействие на наркотици или техни аналози, а двама са отказали да се подложат на тест.