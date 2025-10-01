Пожар изпепели 40 декара лозе край Долно Линево

Пожар край село Долно Линево, община Лом, е унищожил 40 декара лозови насаждения, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

- Реклама -

Инцидентът е станал на 30 септември около 15:00 ч. Пламъците първоначално са обхванали сухи треви и храсти в района около лозовите масиви, след което огънят се е разпространил и върху лозята. В гасенето са участвали екипи на пожарната от Лом и Монтана.

Разследването установява, че причината за пожара е човешка небрежност – хора, събиращи билки в района, са боравили неправилно с открит огън.

От Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Монтана уточниха, че това е втори подобен случай през годината. При предишния инцидент, станал край село Станево, също в община Лом, бяха унищожени над 100 декара лозови насаждения.