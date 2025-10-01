НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 01.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИнциденти

          Пожар изпепели 40 декара лозе край Долно Линево

          1
          26
          Снимка: Facebook
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Сподели
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          Пожар край село Долно Линево, община Лом, е унищожил 40 декара лозови насаждения, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

          - Реклама -

          Инцидентът е станал на 30 септември около 15:00 ч. Пламъците първоначално са обхванали сухи треви и храсти в района около лозовите масиви, след което огънят се е разпространил и върху лозята. В гасенето са участвали екипи на пожарната от Лом и Монтана.

          Крива зебра в сърцето на София: Грешка, провокация или самодейно изкуство? (СНИМКИ) Крива зебра в сърцето на София: Грешка, провокация или самодейно изкуство? (СНИМКИ)

          Разследването установява, че причината за пожара е човешка небрежност – хора, събиращи билки в района, са боравили неправилно с открит огън.

          От Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Монтана уточниха, че това е втори подобен случай през годината. При предишния инцидент, станал край село Станево, също в община Лом, бяха унищожени над 100 декара лозови насаждения.

          Пожар край село Долно Линево, община Лом, е унищожил 40 декара лозови насаждения, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

          - Реклама -

          Инцидентът е станал на 30 септември около 15:00 ч. Пламъците първоначално са обхванали сухи треви и храсти в района около лозовите масиви, след което огънят се е разпространил и върху лозята. В гасенето са участвали екипи на пожарната от Лом и Монтана.

          Крива зебра в сърцето на София: Грешка, провокация или самодейно изкуство? (СНИМКИ) Крива зебра в сърцето на София: Грешка, провокация или самодейно изкуство? (СНИМКИ)

          Разследването установява, че причината за пожара е човешка небрежност – хора, събиращи билки в района, са боравили неправилно с открит огън.

          От Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Монтана уточниха, че това е втори подобен случай през годината. При предишния инцидент, станал край село Станево, също в община Лом, бяха унищожени над 100 декара лозови насаждения.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Парламентът не разгледа създаването на комисия за „премиерския хотел“

          Камелия Григорова -
          Депутатите не стигнаха до точката за създаване на временна комисия около бъдещия хотел „Хаяши“, свързван със семейството на премиера Росен Желязков. Искането беше на...
          Инциденти

          Пияна шофьорка паркира в подлез (СНИМКИ)

          Новинарски Екип -
          В ранните сутрешни часове на неделя 30-годишна шофьорка под въздействието на алкохол предизвика тежко пътнотранспортно произшествие в Загреб.
          Общество

          Откриването на новата отсечка на магистрала „Хемус“ ще се забави

          Камелия Григорова -
          Откриването на новия участък от магистрала „Хемус“ ще се забави с един или два дни поради мерки за безопасност. Това обяви министърът на регионалното...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions