      сряда, 01.10.25
          ПП-ДБ поиска извънредна здравна комисия за заплатите на медиците (ВИДЕО)

          „Продължаваме промяната – Демократична България“ стартира инициатива за събиране на подписи с цел създаване на извънредна здравна комисия в парламента. Това обяви съпредседателят на ПП и депутат Асен Василев пред журналисти в кулоарите на Народното събрание.

          По думите му комисията трябва да разгледа на второ четене законопроекта, предвиждащ увеличение на заплащането на младите лекари и всички останали медицински специалисти в здравните заведения.

          „След информация, която изискахме от НЗОК и здравното министерство, направихме изчисленията – необходими са 20 млн. лева на месец, за да се достигнат нивата, които изискват младите лекари – 150% от средната работна заплата, и всички други медицински специалисти – 125% от средната работна заплата“, заяви Василев.

          Той уточни, че утре пред медиите ще бъдат представени конкретните разчети „болница по болница“.

          Асен Василев беше категоричен, че въпросът не е в липсата на средства, а в политическата воля:

          „20 млн. лв. е това, което е необходимо. Бюджетът на Касата е 9,4 млрд. лв. Тук не е въпрос дали има, или няма средства, а въпрос на политическа воля.“

          

