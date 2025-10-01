ПП-ДБ поиска извънредна здравна комисия за заплатите на медиците (ВИДЕО)

„Продължаваме промяната – Демократична България“ стартира инициатива за събиране на подписи с цел създаване на извънредна здравна комисия в парламента. Това обяви съпредседателят на ПП и депутат Асен Василев пред журналисти в кулоарите на Народното събрание.

- Реклама -

По думите му комисията трябва да разгледа на второ четене законопроекта, предвиждащ увеличение на заплащането на младите лекари и всички останали медицински специалисти в здравните заведения.

„След информация, която изискахме от НЗОК и здравното министерство, направихме изчисленията – необходими са 20 млн. лева на месец, за да се достигнат нивата, които изискват младите лекари – 150% от средната работна заплата, и всички други медицински специалисти – 125% от средната работна заплата“, заяви Василев.

Той уточни, че утре пред медиите ще бъдат представени конкретните разчети „болница по болница“.

Асен Василев беше категоричен, че въпросът не е в липсата на средства, а в политическата воля: