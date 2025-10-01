ПП-ДБ поиска извънредна здравна комисия за заплатите на медиците (ВИДЕО)

„Продължаваме промяната – Демократична България“ стартира инициатива за събиране на подписи с цел създаване на извънредна здравна комисия в парламента. Това обяви съпредседателят на ПП и депутат Асен Василев пред журналисти в кулоарите на Народното събрание.
По думите му комисията трябва да разгледа на второ четене законопроекта, предвиждащ увеличение на заплащането на младите лекари и всички останали медицински специалисти в здравните заведения.
Той уточни, че утре пред медиите ще бъдат представени конкретните разчети „болница по болница“.
Асен Василев беше категоричен, че въпросът не е в липсата на средства, а в политическата воля:
Шарлатанин
Залъгалки за неможещите да мислят.
Тия се натягат в случай на избори.Но всички разбрахме че са лъжци и крадци.Закривайте я тая фашистка банда
PenkaFilipova
ГЕРБ и ДПС ще ни оправят положението.
Гласувайте за тях отново!
Дидка Джигова, така е, доказали са, че могат.
Дидка Джигова И ГЕРБ ДПС са като тях.Не съм за никоя партия.Не трябва да ги избираме,а всички са за затвора.
PenkaFilipova нищо не сте разбрали