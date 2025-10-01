НА ЖИВО
          Правителството на САЩ преустанови работа (ВИДЕО)

          Федералното правителство на САЩ спря работа заради липса на съгласие в Конгреса относно финансирането след 30 септември, съобщи CNN.

          Макар Републиканската партия да контролира Белия дом и Капитолия, за приемането на законопроект в Сената са нужни поне седем демократически гласа. Лидерът на малцинството Чък Шумър обвърза подкрепата си с включване на удължени субсидии за здравни премии по Закона за достъпни грижи. Републиканците настояват за седемседмично удължаване на бюджета и повече средства за сигурността на властите.

          Застоят може да направи настоящото спиране на работата различно от предишните. Президентът Доналд Тръмп и Службата за управление и бюджет (OMB) инструктираха агенциите да съкращават програми и персонал, които не съответстват на приоритетите на администрацията.

          „Имаме правомощието да правим трайни промени в бюрокрацията на правителството“, заяви директорът на OMB Ръсел Воут.

          Тръмп вече е преживявал подобна ситуация – по време на първия му мандат, когато в края на 2018 г. правителството спря работа за рекордните 35 дни.

          Какво означава „government shutdown“?
          Всяка финансова година в САЩ започва на 1 октомври и изисква ново бюджетно решение от Конгреса. Ако законопроектът за финансиране не бъде приет или удължен, федерални агенции и програми преустановяват дейност до осигуряване на нови средства.

