Предупреждение за туристите: дъжд, сняг и застудяване в планините

Условията за туризъм в планините ще се влошават през деня, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба към Българския Червен кръст (БЧК).

Времето е облачно и хладно, като според прогнозите се очакват валежи от дъжд и сняг, както и понижение на температурите.

От Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) информират, че облачността в планините ще бъде значителна. Следобед в Рило-Родопската област ще превали дъжд, а над около 2000 метра надморска височина – сняг. През нощта срещу четвъртък се очаква усилване на валежите.

Ще духа слаб до умерен северозападен вятър, а по най-високите части на Рила и Пирин – силен запад-югозападен. Максималната температура на около 1200 метра ще бъде около 12°, а на 2000 метра – около 5°.