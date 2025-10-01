НА ЖИВО
          Предупреждение за туристите: дъжд, сняг и застудяване в планините

          Снимка: БГНЕС
          Условията за туризъм в планините ще се влошават през деня, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба към Българския Червен кръст (БЧК).

          Времето е облачно и хладно, като според прогнозите се очакват валежи от дъжд и сняг, както и понижение на температурите.

          От Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) информират, че облачността в планините ще бъде значителна. Следобед в Рило-Родопската област ще превали дъжд, а над около 2000 метра надморска височина – сняг. През нощта срещу четвъртък се очаква усилване на валежите.

          Ще духа слаб до умерен северозападен вятър, а по най-високите части на Рила и Пирин – силен запад-югозападен. Максималната температура на около 1200 метра ще бъде около 12°, а на 2000 метра – около .

