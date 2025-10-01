НА ЖИВО
          Президентът Радев ще награди волейболните вицешампиони с почетни плакети

          Президентът Румен Радев ще удостои с почетни плакети състезателите от мъжкия национален отбор по волейбол, треньорския щаб и Българската федерация по волейбол. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

          Церемонията ще се състои в Гербовата зала на „Дондуков“ 2.

          Поводът е историческият успех на българския тим, който завоюва сребърните медали на Световното първенство във Филипините. Във финалния мач, игран на 28 септември, България отстъпи на Италия с 1:3 (21:25, 17:25, 25:17, 10:25), но с цялостното си представяне успя да вдъхнови и обедини нацията.

          България на крака за волейболните герои: Шампионски парад и празник в центъра на София  България на крака за волейболните герои: Шампионски парад и празник в центъра на София 

          За втори път в историята – и за първи път от 55 години – националният отбор по волейбол стана световен вицешампион. Първото отличие от този ранг е спечелено през 1970 г. в София.

