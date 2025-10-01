Принцеса Ан на историческо посещение в Украйна – първи кралски визит от 34 години

Британската принцеса Ан пристигна на необявено посещение в Украйна и се срещна с президента Володимир Зеленски на 30 септември, съобщи президентската канцелария, цитирана от „Киев Индипендънт“.

- Реклама -

Това е първата визита на представител на британското кралско семейство в Украйна от близо 34 години – предишните посещения на принцесата са били през 1973 и 1990 г.

Срещата между Зеленски и принцеса Ан се проведе в катедралата „Света София“ в Киев. Сред обсъдените теми бяха:

връщането на украинските деца, отвлечени от Русия ;

; рехабилитацията и подкрепата на военни ветерани.

По време на визитата си принцеса Ан посети рехабилитационен център край Киев, а заедно с първата дама Олена Зеленска се срещна с деца, върнати обратно в Украйна.

„Благодарен съм на Нейно кралско височество за специалното внимание и подкрепа към Украйна и нашия народ,“ заяви Володимир Зеленски.

Той отправи покана към принцеса Ан да участва в следващата среща на Международната коалиция за връщане на украинските деца.

Кралското семейство и „меката сила“

Членовете на британското кралско семейство последователно изразяват подкрепа за Украйна по време на руската война. Някои експерти определят тази позиция като форма на „мека сила“, която допълва дипломатическите усилия на Обединеното кралство.

По време на срещата си с президента на САЩ Доналд Тръмп през септември, крал Чарлз III също заяви солидарност с Украйна, подчертавайки, че „тиранията отново заплашва Европа“.