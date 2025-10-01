Проф. Вълчев към студентите: Борбата за правото изисква постоянни усилия

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ даде официален старт на академичната 2025/2026 година. В аудитория 272 на Ректората бе открита учебната година на Юридическия факултет – най-старият и водещ юридически факултет в страната.

„Днес се открива академичната година в най-добрия Юридически факултет в България – този на Софийския университет“, заяви министърът на правосъдието Георги Георгиев. - Реклама -

Деканът на ЮФ проф. д-р Даниел Вълчев припомни, че факултетът е сред водещите още от създаването си през 1892 г. и се обърна към студентите с вдъхновяващо послание:

„Борбата за правото изисква постоянни усилия. Имайте високи изисквания към себе си и към света около вас. Не се примирявайте с несправедливото, с грозното и – най-важното – никога не се примирявайте с глупостта.“

По време на церемонията проф. Вълчев представи ръководството и преподавателите на факултета.

Сред официалните гости бяха председателят на Народното събрание доц. Наталия Киселова, министърът на образованието Красимир Вълчев, проф. Андрей Чорбанов, проф. Лиляна Вълчева, генералният директор на БТА Кирил Вълчев, ректори на университети, преподаватели и студенти.

Ректорът на СУ проф. Георги Вълчев откри академичната година и представи деканите на всички факултети. Той връчи студентските книжки на първокурсниците отличници – първенци на национални олимпиади и носители на дипломи за изключителен успех.

Преди официалната церемония ректорското ръководство и Академичният съвет поднесоха цветя на паметниците на дарителите Евлоги и Христо Георгиеви и на плочите на загиналите за родината преподаватели и студенти от СУ.

Новата учебна година започва във всички 16 факултета на университета. По данни на МОН в СУ се обучават 19 514 студенти и 1188 докторанти в 29 професионални направления, като в 22 от тях университетът заема водещо място според Рейтинговата система на висшите училища в България.