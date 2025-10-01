НА ЖИВО
          Проф. Захари Захариев: В България липсва ефективна селскостопанска политика

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „В България липсва ефективна селскостопанска политика. Всичко е оставена на стихийната воля на пазара и на интересите на определени хора.“

          Това каза председателят на българската асоциация „Един пояс, един път“ професор Захари Захариев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Професор Захариев допълни, че дори подема в производството е за сметка на развитието за зеленчукопроизводството.

          Гостът коментира икономическите и политическите отношения между България и Китай. Той припомни, че след СССР страната ни е първата, която признава Китай. В тази връзка той посочи, че е много тъжно, че търговията между двете държави не е на добро ниво.

          Професор Захариев допълни, че дори подема в производството е за сметка на развитието за зеленчукопроизводството.

          Гостът коментира икономическите и политическите отношения между България и Китай. Той припомни, че след СССР страната ни е първата, която признава Китай. В тази връзка той посочи, че е много тъжно, че търговията между двете държави не е на добро ниво.

          3. не е в час! тука има не селскостопанска а европейска политика! модерни технологии салами от червей и хлебарки, пластмасови домати, сирене и мляко /без мляко/ залесяване с ветроперки и ниви слънчопанели е бъдещето! за водата се мисли заместител

