Проф. Захари Захариев: В България липсва ефективна селскостопанска политика

Това каза председателят на българската асоциация „Един пояс, един път“ професор Захари Захариев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Професор Захариев допълни, че дори подема в производството е за сметка на развитието за зеленчукопроизводството.
Гостът коментира икономическите и политическите отношения между България и Китай. Той припомни, че след СССР страната ни е първата, която признава Китай. В тази връзка той посочи, че е много тъжно, че търговията между двете държави не е на добро ниво.
Ооо ефективна е , но към затриването му….. тия гнусни твари дано си го получат !
Липсва всякаква политика!
не е в час! тука има не селскостопанска а европейска политика! модерни технологии салами от червей и хлебарки, пластмасови домати, сирене и мляко /без мляко/ залесяване с ветроперки и ниви слънчопанели е бъдещето! за водата се мисли заместител