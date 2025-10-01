Проф. Захари Захариев: В България липсва ефективна селскостопанска политика

„В България липсва ефективна селскостопанска политика. Всичко е оставена на стихийната воля на пазара и на интересите на определени хора.“

Това каза председателят на българската асоциация „Един пояс, един път“ професор Захари Захариев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Професор Захариев допълни, че дори подема в производството е за сметка на развитието за зеленчукопроизводството.

Гостът коментира икономическите и политическите отношения между България и Китай. Той припомни, че след СССР страната ни е първата, която признава Китай. В тази връзка той посочи, че е много тъжно, че търговията между двете държави не е на добро ниво.