ПСЖ показа на Барселона кой е кралят на Европа

Пари Сен Жермен спечели с 2:1 гостуването на Барселона на „Монтжуик“ от втория кръг на Шампионска лига. Парижани осъществиха обрат срещу своя съперник. Луис Енрике имаше много проблеми в своя състав и спечели с голяма част от резервите. Каталунците изиграха много слабо второ полувреме. ПСЖ постигна трета поредна победа като гост на Барселона в Шампионска лига.

- Реклама -

Жоао Невеш беше обявен в титулярния състав на ПСЖ, но в крайна сметка отстъпи мястото си на Уорън Заир-Емери в последния момент. Според Canal+, Невеш се е почувствал зле в края на загрявката. Поради това щабът на ПСЖ не е искал да поема никакви рискове и е направил смяната.

Маркъс Рашфорд стреля от фал, но Шевалие изби топката. След това Ямал стреля от дъгата, но слабо и неточно в аут.

Барселона организира много опасна атака в 14-ата минута. Феран Торес получи перфектен извеждащ пас към Феран Торес. Централният нападател изпревари Люка Шевалие, след което го и преодоля, за да насочи топката към опразнената врата, но Иля Забарни с решаващ шпагат не позволи на каталунците да поведат в резултата.

Барселона поведе с 1:0 срещу Пари Сен Жермен в 19-ата минута. Ламин Ямал пресече едно подаване на Витиня. След това 18-годишният футболист подаде към Педри, а той продължи за Маркъс Рашфорд. Англичанинът пусна отличен пас към Феран Торес, който беше изпуснат от Нуно Мендеш. Торес отблизо само отклони топката във вратата на Люка Шевалие, който нямаше какво да направи. При подаването на Рашфорд, Ашраф Хакими покри Торес.

Дани Олмо отправи удар от дъгата на наказателното поле на ПСЖ в 26-ата минута, след което се получи рикошет в играч на гостите, а топката премина встрани от левия страничен стълб на вратата на Люка Шевалие и излезе в корнер.

В 28-ата минута Маркъс Рашфорд отправи тежък удар, който бе блокиран от играч на ПСЖ.

След това се стигна до много спорна ситуация в наказателното поле на ПСЖ, където Иля Забарни изрита Ерик Гарсия. Съдията Майкъл Оливър подмина ситуацията, а ВАР не се намеси.

Ашраф Хакими стреля опасно от фал в 30-ата минута, но Войчех Шчесни внимаваше и изби топката в корнер.

Пари Сен Жермен изравни резултата в 38-ата минута. Ибрахим Мбайе отне топката в центъра на терена и подаде към Нуно Мендеш, който направи поредния си впечатляващ пробив. След това португалецът пусна към Сени Маюлу, който финтира Пау Кубарси и прати топката във вратата на Войчех Шчесни.

Пари Сен Жермен можеше да осъществи пълен обрат в мача в 42-ата минута, когато пред Брадли Баркола се откри страхотна възможност. Той финтира Жерар Мартин, а в следващия миг бе сам срещу Шчесни, но стреля над напречната греда в аут.

Маркъс Рашфорд направи много добър пробив, преодоля Забарни, влезе в наказателното поле на ПСЖ, стигна до аутлинията, откъдето потърси Дани Олмо или Феран Торес, но нито един от двамата не стигна до топката, а Пачо се намеси решаващо и изчисти в корнер.

ПСЖ можеше да направи пълен обрат в 53-ата минута. Брадли Баркола получи добър пас, навлезе в наказателното поле на Барселона и стреля, но Войчех Шчесни успя да спаси.

Нуно Мендеш извърши нарушение срещу Ламин Ямал в 61-ата минута, а португалецът вече има жълт картон. Съдията Майкъл Оливър показа, че няма да изгони Мендеш с втори жълт картон.

Три минути по-късно Феран Торес се опита да намери Олмо, но вместо това Иля Забарни изчисти топката, но право на крака на Олмо, който стреля, но Ашраф Хакими изчисти пред голлинията. След това Ламин Ямал стреля, но ударът му бе блокиран и изчистен в корнер.

В 70-ата минута Фабиан Руис получи добър пас на границата на наказателното поле на Барселона и стреля, но Шчесни внимаваше и спаси.

ПСЖ беше много близо до това да вкара втори гол в 83-ата минута. Канг-ин Лий си отвори малко пространство в наказателното поле на Барселона и стреля, а топката срещна десния страничен стълб на вратата на Шчесни.

След центриране от корнер в наказателното поле на Барселона в 86-ата минута, Нуно Мендеш стреля с глава, но в ръцете на Шчесни.

Пари Сен Жермен вкара втори гол в 90-ата минута. Витиня подаде към Ашраф Хакими, който пусна перфектен пас към Гонсало Рамош, който бе изведен сам срещу Войчех Шчесни и португалският нападател не пропусна да вкара.